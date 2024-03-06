Внутреннее дело Украины
Крах свадебных фотографов. Украинский парламент на пороге кризиса
Народный депутат Украины Аня занимается волонтёрством. С первых дней войны она включилась в важное: возить сосиски из Полтавы, помогать ребятам с бронежилетами, да мало ли чего нужно. Народный депутат Володя помогал папе продавать черешню, и так получилось купить за 200 тыс. долларов квартиру в...
6 марта 2024
«Купи цветок в последний раз». Украинцы в поисках замены Восьмому марта
Международный женский день не сдаётся декоммунизаторам: какие бы аргументы ни придумывали активисты про «чуждый праздник», украинские женщины упорно хотят цветов и поздравлений. Соцопросы показывают уверенное большинство, не желающее отказываться от страшного прошлого. Но не сдаются и...
5 марта 2024
«До последнего украинца». Сколько людей осталось под властью Зеленского
Количество людей, которыми располагает Украина, является одной из популярных тем для манипуляций. Скажем, если нужно показать, как там всё плохо, цифры намеренно занижаются, и это дает повод либо для сетований, либо для злорадства. Соответственно, с другой стороны стараются сохранять оптимизм...
1 марта 2024
«Всевидящее око». Уклонистами на Украине займётся тотальный видеомониторинг
«Свобода — религия украинцев», этот знаменитый слоган (который прямо в эти дни используется на новой выставке в Киеве) мог бы отлично лечь в название законопроекта о тотальном видеонаблюдении. Несмотря на то, что в связи с военным положением гражданам Украины запрещено устанавливать даже...
28 февраля 2024
Ловцы человеков. Сколько народу Украина успеет мобилизовать до мая
В тысячах украинских семей радость: солдаты-срочники, застрявшие в своих частях в связи с военным положением (новый призыв был остановлен), наконец-то будут демобилизованы. 22 февраля Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект, согласно которому военнослужащие, служба которых...
22 февраля 2024
Нация села Космач. Почему галичанам можно и не умирать
Видео со сворой бешеных галицких селянок из Космача (а это самое большое прикарпатское село), напавших на заподозренных в связи с военкоматом проезжих, имеет благодарную аудиторию. Звериный магнетизм толпы рассерженных баб, тыкающих битой в лицо совершенно случайному ребенку, готовых рвать на куски...
9 февраля 2024
«Прострелить колено». Украинские мужчины уходят от мобилизации в подполье
С утра 31 января в одном из популярных украинских пабликов появилась картинка с массовым заплывом в купальных шапочках и подписью «Тиса» (река на границе Украины с Венгрией, Румынией и Словакией). Картинка намекает на то, что прошедшие сутки кем-то были использованы не даром: накануне в Верховную...
31 января 2024
Платить или воевать. Украинских военнообязанных предлагают обложить данью
Новая инициатива выплаты украинскими предприятиями ежемесячной дани за право не отпускать своих сотрудников на войну еще не оформлена юридически, но сразу вызвала огромный интерес. Активно осуждается этот формат с конца прошлого года; согласно концепции, за бронь работодатели будут вносить...
29 января 2024
Наркотики, повестки и папуасы. На Украине начинается зачистка «грантоедов»
Сотрудники широко известного на Украине проекта расследований Bihus.Info на корпоративе употребляли наркотики, это было зафиксировано скрытой камерой и выложено в сеть. Получился большой скандал, где уже целая СБУ расследует незаконную слежку за журналистами, лично Зеленский заявляет, что «давление...
19 января 2024