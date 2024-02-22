В тысячах украинских семей радость: солдаты-срочники, застрявшие в своих частях в связи с военным положением (новый призыв был остановлен), наконец-то будут демобилизованы. 22 февраля Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект, согласно которому военнослужащие, служба которых продолжена сверх установленных сроков, увольняются в запас. Впереди долгожданные мамины пирожки, девчонки и гражданские шмотки.

Сергей Корсун ИА Регнум

Но есть нюанс.

Внезапная доброта родного государства связана с тем, что готовящийся ко второму чтению новый закон о мобилизации предусматривает повторный призыв этих людей уже через полгода. Только уже на «передок», в окопы. «Так и быть, пусть шесть месяцев поживут», — решили наверху. Отказываться от такого ресурса там не готовы, поэтому норма в законе, скорее всего, останется и после внесения поправок.

В 2021 году, когда состоялся последний призыв, в соответствии с планами правительства Украины с апреля по июнь на срочную службу в ВСУ, Нацгвардию и Погранслужбу призвали 14,2 тыс. человек. А вместе с осенним призывом украинская армия получила 27,7 тыс. срочников. Вероятно, большинство из них окажется на войне.

Эти молодые парни — лишь один из резервов, которые в преддверии принятия закона изыскивает украинская власть. Ведь от них зависит, быть ей или собирать чемоданы. Как признал сам Зеленский, плана Б у него нет.

Ловцы человеков

Глава фракции «Слуг народа» Давид Арахамия заявил без обиняков: выбора делать или не делать нет, поскольку в действующих бригадах большой некомплект — местами до 40%. А США что-то сильно затягивают с обещанной помощью.

«Если будет помощь меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей. Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда вам надо меньше людей, потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием, и вам не надо столько людей», — объявил Арахамия, допустив, что для финансирования подготовки и экипировки этих людей, будут изменены налоги.

То есть людьми буквально будут затыкать дыры, и говорить об этом во всеуслышание власть имущие не стесняются.

«Он вообще понимает, что это откровенный шантаж с апелляцией к человеческим жизням? «Это уссурийские тигры, и осталось только тридцать особей… И мы будем уничтожать каждый день по одному, если вы не перечислите деньги в Фонд дикой природы», — сетует украинский политолог Кость Бондаренко.

Но вопреки любым сетованиям вопрос стоит предельно прагматично: сколько фактически могут загнать в армию людей от объявленного полумиллиона?

Подсчет поголовья мужчин ведется весьма тщательно. Так, если опираться на количество владельцев ИНН, то среди них 11,1 млн мужчин возрастом от 25 до 60 лет. Более миллиона из них уже служат в разных военных и силовых структурах, причем в правоохранительных органах больше, чем в армии. Из оставшихся 10 млн следует вычесть около 3 млн тех, кто оказался на новых территориях России, еще миллион находится за границей и 1,5 млн — инвалиды разных групп. Причем, как показывает статистика Минсоцполитики, их количество возросло до 3 млн человек: за 2022–2023 годы на Украине стало на 300 тысяч инвалидов больше. То есть остается около 4,5 млн потенциальных военнообязанных.

Из них, по расчетам группы нардепа Дмитрия Наталухи («Слуга народа»), 2,8 млн официально трудоустроены, а еще почти 600 тысяч — физлица-предприниматели. Еще 950 тысяч мужчин находятся непонятно где — они нигде не числятся и не платят никаких налогов, и государство их не видит. Но всех их мобилизовать нельзя, поскольку на это нет денег.

У Зеленского неоднократно заявляли, что военное строительство должно идти по формуле «один воюет — 4–5 работают». Обеспечение одного солдата стоит в среднем 80 тысяч гривен в месяц, и кто-то должен для этого платить налоги. То есть чтобы призвать полмиллиона, надо забронировать два с половиной.

Если исходить из того, что сейчас официально платят налоги 3,4 млн, теоретически можно демобилизовать максимум 850 тысяч человек. Только их для начала нужно найти: кто-то нелегально сбежал за границу, кто-то сидит дома и не отсвечивает, а кто-то немедленно после мобилизации «встает на лыжи». Последних по нашим подсчетам — в пределах 100–150 тысяч человек. Плюс наличие особенных верующих, которым положена альтернативная служба.

Пока военкомы идут по самому простому пути — ловят тех, кого видно, лишая экономику рабочих рук. Мобилизация создает огромный дефицит рабочей силы, в том числе и потому, что люди предпочитают не отсвечивать. Но все понимают, что бесконечно так делать не получится.

«Фактически нас готовят к тому, что поддержка будет в форме оружия, а денежные средства, которые Украина получит, будут идти в основном на погашение ранее взятых займов. Поэтому есть всего два пути наполнения бюджета Украины: либо повысить налоги, либо увеличить количество налогоплательщиков. В наших реалиях, когда у людей и бизнеса огромные убытки вследствие войны, а также продолжают расти затраты предприятий на зарплаты персонала, единственным эффективным путем повышения доходов бюджетов является увеличение количества налогоплательщиков. Украине нужны миллионы новых налогоплательщиков. Если украинцы не хотят возвращаться, Украина должна способствовать привлечению иностранцев», — заявил в интервью изданию «Зеркало недели» эксперт по вопросам миграционной политики Андрей Гайдуцкий.

Кнут и пряник

Тем временем гении из Офиса президента затеяли ещё ряд мер, которые должны обеспечить мобресурс — помимо комбинации со срочниками.

На встрече с фракцией «Слуга народа» (первой за два года) президент заявил, что воюющим «на нуле» военнослужащим нужно вдвое поднять денежное довольствие: до 200 тысяч гривен в месяц (порядка 500 тыс. рублей). Такие разговоры вызвали в среде уклонистов определенный интерес. Ввиду того, что чаша сия все равно не минует, лучше рисковать за приличные деньги, считают украинские собеседники ИА Регнум.

Если в итоге дойдет до конкретики (поскольку до конца непонятно, где взять деньги, кроме как их напечатать), под такую зарплату можно будет соблазнить тысяч сто. И это даёт мотивацию интенсивно овладевать воинскими специальностями, не связанными со штурмом посадок. «Начну сейчас усиленно летать, а то в последнее время подзабил. 200 тыщ на дороге не валяются», — говорит киевлянин, недавно «на всякий случай» окончивший курсы операторов БПЛА. Кроме того, есть интересная и «шаровая» служба — в мобильных группах по уничтожению российских ударных дронов. «Стрелять я люблю, а тут ещё после 30 нарядов можно участника боевых действий получить», — говорит другой товарищ.

Итак, со срочниками уже 130 тысяч.

Далее инвалиды. Всем, кто получил вторую и третью группу после февраля 2022 года, как минимум придется пройти медкомиссию и подтвердить инвалидность. Как максимум это придется сделать вообще всем, кроме тех, кто требует ухода. Если из 300 тысяч новых «ограниченно способных» половина — мужчины, то грубо предположим, что порядка 50–60 тысяч могут оказаться годными.

Вероятно, что будет отменена отсрочка для студентов старше 30 лет и тех, кто на старости лет пошел получать второе или третье образование. В 2022 году тягу к знаниям ощутило на 55 тысяч человек больше, чем в 2021 году. Кроме того, нардепы предлагают отменить отсрочку аспирантам. Таким образом, можно уже перевалить за 200 тысяч мобресурса.

Перевод рекрутинга в цифровой вид (сейчас запускается даже новое приложение «Армия») позволит выявить еще какое-то количество прячущихся «ухылянтов».

Плюс под рукой есть куча бездельников с оружием, которые и мышей не ловят, и с врагом не сражаются. Ввиду массового оттока населения полицейских на Украине стал переизбыток: сейчас их насчитывается порядка 120 тысяч. Есть мнение, что до половины украинских силовиков можно призвать в армию в режиме ротаций.

«Оптимально — это треть. Треть отправлять, две трети остается внутри страны. И в таком ротационном режиме через полгода — следующая треть», — размышляет ушедший в эксперты полковник ВСУ Роман Свитан.

И он не одинок, в Верховной раде раньше уже предлагали мобилизовать полицейских, прокуроров и пенсионеров МВД при условии наличия стажа работы в органах не менее двух лет и на должностях, где положено иметь огнестрельное оружие.

Не факт, что это случится (поскольку тогда побегут из полиции), но добавим еще 40 тысяч человек. Минюст тем временем рапортует, что порядка 50 тысяч человек не стоят на воинском учете из-за наличия судимостей. «Люди рвутся на фронт».

А одновременно новый главком проводит аудит в ВСУ, и, как сообщается, уже найдены тысячи военных, которые ни разу не были в зоне боевых действий. «Их сейчас будут активно привлекать», — заявляют источники.

И они же всячески педалируют тему с давлением на тех, кто выехал из страны, в надежде на то, что в один прекрасный момент это даст необходимый эффект.

Ну а пока фактическое количество людей, которых можно не просто загнать в войска, но и соответствующим образом обеспечить, колеблется в районе 300 тысяч человек.

Ситуация непростая: погнать больше — рассыплются остатки экономики, а все следующие западные транши будут даваться только на погашение предыдущих долгов. Набрать меньше — не хватит сил на оборону. В конце концов и «миллионом дронов» должны управлять живые люди.

Ходят упорные слухи, что живую силу Украина пытается вербовать в Колумбии, где есть огромное количество людей с боевым опытом — борьба с коммунистическими партизанами и наркокартелями не прошла даром. Но это опять же упирается в деньги.

А главное, в мае заканчивается срок полномочий Зеленского. Он теряет право командовать в глазах граждан и армии, к этому моменту уже активно готовится коалиция сменщиков и тот же Залужный имеет время отдохнуть и подучиться на публичного политика.

Так что все эти планы по большому счету писаны вилами по воде.

Когда обе составляющие коллапса — политическая и социальная — сойдутся в одной точке, организованные действия прекратятся и единая система, пока еще работающая, посыплется. Хотя до этого момента, к сожалению, успеет погибнуть еще много людей.