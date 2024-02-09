Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Видео со сворой бешеных галицких селянок из Космача (а это самое большое прикарпатское село), напавших на заподозренных в связи с военкоматом проезжих, имеет благодарную аудиторию. Звериный магнетизм толпы рассерженных баб, тыкающих битой в лицо совершенно случайному ребенку, готовых рвать на куски за своё, не может не притягивать. В нем кто-то видит проявление народной души, кто-то глубокомысленно делает выводы о психозе, глубоко поразившем украинское общество, а иных тешит нежелание самой патриотической части Украины отдавать своих мужиков на убой. Вот, мол, поняли, наконец.

Global Look Press

Однако то же самое можно было наблюдать еще в 2014–2015 годах, когда таких же «добровольцев» набирали по селам в АТО, хотя еще без ловли на улицах. Тогда только в двух регионах страны усилия военкоматов встретили организованный отпор: в болгарских районах Одесской области и в Галичине. Но если болгары в принципе не хотели влезать в непонятную для них политику, то у галичан все было устроено иначе. Там было много добровольцев, радостно отправившихся повоевать с «донецким быдлом» и «наркоманами».

Именно в западноукраинских селах появилась традиция украшать могилки павших воинов красивыми желто-голубыми и черно-красными флагами. Едешь где-то по дебрям Тернопольской области, а на обочине вдруг такое буйство ярких красок. Тогда это тешило глаз патриотически настроенной общественности, указывало на особенную, почетную смерть. Как и придуманный там же прием становиться на колени перед похоронной процессией. Но только если это был собственный выбор: принуждать любить Украину и отдавать ей долги образцового патриота было нельзя.

А теперь многофлажье разрослось до таких пугающих размеров, что стало страшно, и тема с образцовыми патриотами появляется вновь.

Страшно всем. Но разница между женским бунтом на Прикарпатье и в Одессе очевидна: во втором случае это крик в пустоту, который чаще всего игнорируется. Собака лает, как говорится, ветер носит. А сотрудники ТЦК все равно делают свою непростую работу. В западных же регионах концентрация именно образцовых украинцев. Их отличие от других (в первую очередь от «ватной» и вражеской Одессы) состоит в том, что им доказывать любовь к Украине не нужно. По их собственному убеждению, они давно её доказали.

Там всегда боролись, верили, хранили мову. Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области первыми ударно завершили декоммунизацию, приступив затем и к сносу памятников на братских могилах советских солдат. Оттуда, по сути, начался Майдан, и, когда облсоветы Галичины заявляли о неподчинении центральной власти, их никто не трогал.

Когда там совершались нападения на воинские части, отделения милиции и управления СБУ с целью завладения оружием — никого не наказывали. Более того, начальника следственного управления СБУ, возбудившего уголовные дела в 2014 году, после победы революции выперли с позором. Про добровольцев в АТО мы уже упомянули, и за практически любые преступления в отношении мирного населения (кроме уж самых вопиющих) никто не ответил. Ибо дело-то делали святое, оно все спишет.

А что уж говорить про галицкий актив, взявший в свои руки практически всю власть в стране и контролирующий принудительную трансформацию граждан в таких же образцовых украинцев.

Можно сказать, что совсем небольшая часть Украины взвалила на себя огромную ношу, добровольно приняла колоссальную ответственность, пока инертной массе еще долго не хватало патриотизма. Даже если её представители все это время ездили на заработки в Польшу или сидели в родном селе — они все равно были в гуще событий. Поучали других, пресекали вражескую деятельность, искореняли русский язык, писали доносы и видосы, гадили в комментах, выезжали на важные акции, например, кого-то наказать, отжать храм, свалить памятник.

Согласитесь, это нельзя даже рядом поставить с ситуацией в Одессе.

Так что, после всего того, что сделали для Украины галичане, они еще и дальше должны гибнуть? Ну уж нет. Поэтому с такой же истовостью и активностью местные женщины могут остановить на дороге машину, избить подозрительных людей, окружить толпой военкома и насовать ему полную дупу огурцов. Так же энергично, как это делалось за публичное исполнение расово неверных песен или ношение запрещенной символики. И предъявить им за это так же нечего: а кому ты предъявишь? Патриотам? Образцовым националистам-бандеровцам? Чтобы идти на такой риск, надо быть очень глупым человеком. Поэтому, скорее всего, военкомы отступят.

В конце концов они понимают непростую ситуацию. Ведь если на телемарафоне действительно врут и ВСУ не победят, тогда что? Тогда угроза оккупации, потеря части страны, темные времена. А кто сохранит Украину в себе, как сохраняли её в схронах герои УПА*, бандеровцы на Мюнхенщине и в Канаде, заслуженные коммунисты, тайно ненавидящие проклятые советы? Известно кто: те же лучшие люди страны. Элита нации, которую важно сохранить в любых условиях. Чем больше умрет «русскоязычных украинцев», тем лучше. А вот каждый галичанин — огромная потеря. Особенно из Космача, края повстанцев и Олэксы Довбуша.

Так что бешеные франковские тетки транслируют вовне очень четкий месседж, многократно повторенный до этого в других формах: «это наша личная страна и мы сами решаем, что ей должны». Концентрированное выражение «единой нации», успешно построенной в отдельно взятом государстве.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ