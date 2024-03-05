Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Международный женский день не сдаётся декоммунизаторам: какие бы аргументы ни придумывали активисты про «чуждый праздник», украинские женщины упорно хотят цветов и поздравлений. Соцопросы показывают уверенное большинство, не желающее отказываться от страшного прошлого. Но не сдаются и декоммунизаторы.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне грядущего праздника несколько депутатов Верховной рады выдвинули предложения по отмене государственного выходного 8 Марта, а заодно и других «советских дат» — прежде всего 1 и 9 Мая. Женщинам радоваться они предлагают 25 февраля, в день рождения поэтессы и писательницы Леси Украинки. На уровне дискуссии есть идея выбрать 25 октября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Но в этом году еще получается красный день календаря, хотя и без выходного.

Сам собой возникает непростой вопрос: если это неизбежно, то как отпраздновать политкорректно? Ведь у истоков даты стоят ужасные коммунисты, а огромное влияние на распространение соответствующей культуры имел Советский Союз. Кроме того, теперь 8 Марта связано «с российским шовинизмом».

Многочисленные «экспертки» дают по этому поводу дельные советы в авторских колонках. Мол, не нужно воспроизводить советскую модель с цветами, угощением и шаблонными словами про милых, дорогих, нежных и любимых. Которые украшают жизнь мужчин и оберегают домашний уют.

«Дорогие коллеги, ваш вклад в развитие компании неоценим» — вот это вполне корректно. Обязательно отблагодарить женщин-военных, защищающих Украину. Девочкам в школе и детсаду цветы бессмысленно не раздавать. И обязательно всем работать, никаких выходных — чтобы «как в Европе». В общем, пока ориентироваться на стандарты ООН и феминисток, быть со всем цивилизованным миром.

«Сейчас не 90-е, и украинские женщины не настолько уставшие от жизни, чтобы радоваться тюльпанчику «хотя бы раз в год», — рубит с плеча «главная редакторка» научно-популярного издания «Гендер в деталях» Тамара Злобина. — Есть заметный запрос на реальные шаги, которые улучшают жизнь женщин: качество инфраструктуры и городской среды, безопасность, экологию, доступность детсадов, действенную поддержку молодых родителей, гибкий рабочий график и справедливое разделение домашних обязанностей».

В общем, контекст «праздника весны и мамы» не годится, поскольку тогда теряется вот это правильное настроение борьбы женщин за свои права. И тут нельзя не согласиться с активистами.

«Чуждые советские традиции» появились по той простой причине, что все основные проблемы с правами женщин тогда были решены. Бороться было практически не за что, поэтому все мы с младых ногтей воспитаны именно в таком духе: все хорошее в жизни — от женщин, они — вторая половина, без нее мужик человеком не считается. Не способен толком ни на что, хотя с виду — нормальный человек, может даже в баню ходить, на рыбалку и пиво пить со всеми.

8 Марта — просто такой особенный день, чтобы жирными красными чернилами подчеркнуть, как женщина важна и как она любима. Ну а если даже у нас собрание трудового коллектива, то это все равно не отменяет симпатий и особой химии, содержащейся в отношениях полов. Кроме того, в женском коллективе — уют и баранки к чаю, а в чисто мужском — тяжелый запах носков и хаос на столах. Да и расцеловаться с утра в румяные щечки куда приятнее, чем приветствовать похмельные, небритые рожи.

Украина же на протяжении всей своей независимой истории системно уничтожала «тяжкое наследие прошлого» в виде прав трудящихся и социальной поддержки. Именно за прошедшие десятилетия и были созданы причины для борьбы, поскольку по новым правилам жизни украинская женщина снова превратилась в объект эксплуатации — несмотря на массу красивых слов и картинок. У неё нет доступа ко многим профессиям и возможности протестовать. Зато в наличии «стеклянный потолок», насилие, дискриминация, стереотипы и оскорбительные высказывания.

Даже в плане экспорта страна легендарна не зерном, а дешевыми проститутками, против которых польские фермеры как раз не протестуют. Других возможностей для самореализации и заработка украинкам практически не оставили. Самые значительные работодатели Украины, постоянно набирающие сотрудников, — это мошеннические «кол-центры» и сайты знакомств. При этом жены погибших солдат ВСУ не могут добиться выплаты пособий. А мам с детьми, выехавших из-за войны за границу, финансово поддерживают другие страны, но не родина, спускающая все деньги на убийство своих граждан.

Так что да, действительно есть за что побороться.

Только, получается, с самими собой. Ведь разрушение советского наследия привело к осознанной необходимости отказаться от советских традиций празднования 8 Марта и вернуться к изначальному советскому контексту борьбы женщин за свои права. Ведь именно большевики и принесли эту тему в политическую повестку, а первая массовая женская демонстрация прошла 8 марта 1917 года в Петрограде под лозунгом «Хлеба и мира». Для современной Украины очень актуальный, кстати, и жизненный девиз.

При этом смена даты ничего в идеологическом плане не даст, поскольку даже Леся Украинка участвовала в социалистическом движении, была соучредительницей группы «Украинская социал-демократия» и занималась переводом на украинский язык «Манифеста Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Чтобы быть хоть как-то похожей на приличное государство, Украине неизбежно придется возвращаться ко всему тому, от чего стараниями «лучших людей города» она всеми силами бежит, теряя тапки. Как ни крути — иначе не складывается. Наверное, в этом и секрет такой устойчивости праздника: чтобы от осмысления такой сложной шизофренической конструкции не лопнула голова — проще дарить цветы и радоваться.