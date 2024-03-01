Количество людей, которыми располагает Украина, является одной из популярных тем для манипуляций. Скажем, если нужно показать, как там всё плохо, цифры намеренно занижаются и это дает повод либо для сетований, либо для злорадства.

Иван Шилов ИА Регнум

Соответственно, с другой стороны стараются сохранять оптимизм, поэтому в открытой печати периодически появляется информация вроде того, что «по данным Фонда народонаселения ООН, в Украине по состоянию на 2023 год проживает 36,7 млн людей». Хотя еще в 2018 году исходя из уровня потребления хлеба представители идейной оппозиции утверждали, что в стране проживает чуть более 30 миллионов.

Украина в настоящее время — единственное в Европе государство, где перепись населения не проводилась 23 года (тогда насчитали 48 млн 457 тысяч чел.), тогда как по стандартам ООН её необходимо проводить каждые десять лет. Последняя решительная попытка назначить её была у «Зе-команды» на 2023 год, но отменили из-за военного положения.

В конце феерического по своим результатам президентского срока Зеленского, более-менее реальная картина с наличным человеческим ресурсом важна всячески: для понимания размеров мобресурса, состояния экономики, даже перспективы дальнейшего существования страны. Будет ли это пространство без людей или всё же «кремлёвские пропагандисты врут».

Даже выборы нового президента Украины, «которых не будет»: сколько избирателей (не)пойдут к урнам для голосования? Международные партнеры легко могут перестать уважать главу государства, которого выбрали условные десять споловиной человек, хотя официально в стране полно народу.

Так что же там с украинским народонаселением?

Крылатые качели

Последняя битва на цифрах выглядела таким образом.

Пессимисты, среди которых оказался экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, заявляли про падение численности населения Украины до 23 миллионов человек. Основанием для этого стал ответ Государственной миграционной службы на официальный запрос представителя «Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса» Александра Дзюбы. В документе, датированным 15 мая 2023 года приводится указанная цифра, а количество мужчин в возрасте от 18 до 60 лет — 7,08 млн.

В ноябре того же года Азаров заявил о дальнейших потерях. «По самым скромным подсчетам, на контролируемой киевским режимом территории осталось 19 миллионов человек. Это же страшная цифра!» — написал он в социальной сети. Однако изначально его подсчеты были некорректны, поскольку в Государственном демографическом реестре Украины, данные из которого предоставила миграционная служба, содержатся сведения о людях, получивших какие-либо документы.

Так, когда он создавался в 2012 году, ранее получившие паспорт граждане в него не вносились — это происходило только после обновления документов или получения биометрии. А если оперировать реестром как единственной реальностью, то за пять месяцев 2023 г. население Украины выросло более чем на миллион: по состоянию на 25 октября 2023 г. в ЕГДР внесены данные уже о 24,5 млн человек.

При этом по подсчетам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, на январь 2023 года население страны составляло интересные «от 28 до 34 миллионов человек без учета временно оккупированных территорий».

То есть, миллионами без зазрения совести швыряются направо и налево все.

То же самое было заметно и на примере попытки «Слуг народа» провести хоть какой-нибудь аудит в доставшемся хозяйстве. В январе 2020-го тогдашний министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет опубликовал результаты того, что он назвал «всеукраинской переписью населения». Так по состоянию на 1 декабря 2019 года «реальное население» подконтрольной территории Украины (без Крыма и республик Донбасса) составляло 37,29 млн человек.

Считали тремя разными методами, и максимальная разница между результатами, как утверждал Дубилет, составляет 2,86%. «Это очень приемлемый результат, учитывая сроки и стоимость», — отметил тогда министр. Во-первых, людей посчитали по количеству абонентов мобильных операторов и добавили данные из реестров о количестве пожилых и молодых украинцев, среди которых низкий процент использования мобильных. Во-вторых, сопоставили данные Госстата и Пенсионного фонда, а потом добавили данные из Реестра физлиц с хитрой комбинацией всяких пересчетов, начислений и оформлений документов.

Вникать в это подробно смысла нет и «перепись» раскритиковали специалисты-демографы. Но другие исследования после этого не проводились.

Легкость в обращении с цифрами вскоре продемонстрировал Госстат, сообщивший, что численность населения Украины (без Крыма) по состоянию на 1 февраля 2022 года составляла 40 960 795 постоянного населения (без Крыма) или 41,13 всего. Удивительный факт: практически тот же результат показывал Госстат и при Порошенко, когда в 2018 году перед выборами насчитал 41,177 млн.

Лидер политической партии «Союз левых сил» Максим Гольдарб тогда сильно гневался в интернете. «По мнению порошенковских Госстата и ЦИКа, на 01.12.2018 на Украине проживают 41,177 млн, что является очевидной ложью, и расхождение между его статистикой и реальностью — порядка 9 млн человек, 4 млн из которых — это жители территорий, ставших неподконтрольными, и 5 млн — выехавшие на ПМЖ или постоянную работу за рубеж. Поэтому более реальная картина с населением Украины — около 33 млн человек. Именно на эту «приплюсованную к себе» разницу и рассчитывает на выборах действующая камарилья», — утверждал он.

Итак, можно вывести некоторую тенденцию: к февралю 2022 года на территории Украины без части Донбасса и Крыма проживало примерно 35 миллионов — если взять среднее число между оценками власти и оппозиции.

После бури

Рано утром 22 февраля 2022 г. в сторону западной границы встали громадные пробки и затем поток беженцев не иссякал, хотя постепенно становился всё тоньше.

«Мы пока не совсем понимаем, сколько людей уехало. Только в ЕС зарегистрировано со статусом временной защиты 4,2 млн. украинцев. Если добавить их к 2,5-3 млн трудовых мигрантов, которые были перед войной, то получаются очень серьезные цифры. И это только в Европейском Союзе», — отмечает директор Института демографии Элла Либанова, главный эксперт в этом вопросе. Указанное в самом начале колебание от 28 до 34 млн человек связано с тем, что демографы до конца не понимают, что происходит с миграцией.

По данным ООН, количество украинских беженцев за рубежом составляет 6,3 млн человек, большая часть из которых нашла убежище в ЕС. Количество бывших граждан Украины, получивших российские паспорта с 2022 г. — примерно 3,5 млн. Если учесть и детей, то потери населения составляют около 10 млн человек, из которых, очевидно, нужно вычесть жителей ДНР и ЛНР, которых не брали в расчет и раньше.

Простые операции вычитания показывают, что от выведенной нами средней цифры по состоянию на февраль 2022 года, остается примерно 27 миллионов.

Близкой получается и оценка «Украинского института будущего», который в оппозиционности заподозрить сложно: по их расчетам, постоянное население Украины по состоянию на май 2023 года составляло 29 млн человек. А не вернулись в страну 8,6 млн украинцев, выехавших после начала полномасштабной войны.

«Работают только 9,1–9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек. Они и есть упряжка, которая везет на себе других — 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы»,— говорится в релизе института.

Теперь из этой «упряжки» нужно вычесть полтора миллиона тех, кто находится в армии, уже погиб или получил тяжелую инвалидность, а также будет мобилизован. Скрытая миграция продолжается — люди бегут через кордон, а порядка миллиона трудоспособных мужчин прячутся от государства.

По данным ИА Регнум, сейчас в базе данных «Армор» (интегрированная информационно-поисковая система МВД Украины) несколько сот тысяч уклонистов от повесток. И более ста тысяч дезертиров со статусом «самовольное оставление части». Все эти люди — потенциальный «минус» в общую демографию.

Кроме того, еще по старым прогнозам Госслужбы статистики Украины предполагалось, что в 2025 году четверть населения будет старше 60 лет. А средняя продолжительность жизни в этой стране — 66 лет, на 11 лет меньше, чем в странах Западной Европы. Одновременно падает рождаемость: в 2013 году родилось 503 657 детей, но Майдан и принесенная им свобода потащили этот показатель резко вниз. Уже в 2021 г. малышей родилось 273 773, а на следующий год — еще на 70 тыс. меньше.

«Кризис — это, когда население сокращается на 5%, например. А у нас население с 2013 года сократилось почти в 1,5 раза. Это уже не кризис, а катастрофа. Коэффициент рождаемости (0,7) — один из самых низких в мире. Рождаемость сократилась до уровня случайных рождений детей. У нас, например, до войны более 300 тысяч детей рождалось, а сейчас 70 тысяч. Падение рождаемости почти вдвое. Это уже не кризис, а демографическая катастрофа национального масштаба», — говорит киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

А государство этим совершенно не озабочено. Государство думает, как бы убить ещё побольше людей, а не о социальной поддержке для матерей.

Если посмотреть в прекрасное завтра, то там видна страна с полностью разрушенной экономикой, куда никто не поедет из-за границы. Платить компенсации семьям погибших денег нет, инфляция будет галопирующая. Работы нет — уже сейчас на сайте Минфина опубликованы данные: каждый третий украинский ветеран — безработный. Совсем не та ситуация, чтобы рожать детей. Скорее ветераны будут сбиваться в стаи, добывая пропитание и власть оружием.

Так что можно с уверенностью утверждать: на Украине заканчивается не только мобресурс, но и население как таковое. И процесс этот не остановить до тех пор, пока территорию страны не покинут последние «патриоты» и «героические комбаты», докомандовавшиеся в «битве за будущее Украины» до последнего украинца буквально.