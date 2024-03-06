Народный депутат Украины Аня занимается волонтёрством. С первых дней войны она включилась в важное: возить сосиски из Полтавы, помогать ребятам с бронежилетами, да мало ли чего нужно. Народный депутат Володя помогал папе продавать черешню, и так получилось купить за 200 тыс. долларов квартиру в Киеве на Печерске, которую он случайно забыл указать в декларации. Когда вскрылось — объяснил: черешня очень хорошо расходится.

Иван Шилов ИА Регнум

Нардеп Олег занимается строительством, у него дом, более 30 квартир и 100 гектаров земли. А мажоритарщик Вячеслав (тоже застройщик) на днях подал заявление о сложении мандата по состоянию здоровья. Говорит, что плохо себя чувствует, надо ехать за границу — лечиться ради пятерых детей. Его никто не заменит — во время военного положения выборы проводить запрещено. И он такой не один.

Ещё в декабре сообщалось, что если руководство Верховной рады удовлетворит все запросы на сложение мандатов, то за полгода не останется и половины состава — случится настоящий «депутатопад».

Когда скучно и грустно

Уже сейчас голосов в сессионном зале не хватает. На текущей неделе заседания в сессионном зале отменили, хотя на повестке дня — важнейший закон о мобилизации, который выносится на второе чтение после внесения более 4000 поправок. Но парламентариям это неинтересно. Им перестало быть интересно в принципе, что показывает пример Ани, Володи и Олега. Народные избранники в основном занимаются чем попало — лишь бы не ходить на работу, из-за чего в украинском парламенте назрел явный кризис.

Наиболее остро он проявился после первой за два года встречи Зеленского со своей фракцией, однопартийцами и коллегами, членами команды. «Монобольшинством», которого уже не хватает для голосований.

«Раньше встречи фракции с президентом всегда воодушевляли и мотивировали, было ощущение, что мы одна команда. А на недавней встрече Зеленский дал понять, что он себя с нами уже не ассоциирует, что фракция — это «ваша команда». Ну, грубо говоря, ни перспектив, ни политического будущего у нашей фракции нет. Так и смысл тогда нашего пребывания здесь? Просто, чтоб кнопочку нажимать по приказу сверху. Многих это демотивировало ещё больше, внутренне настроение сейчас — смута и безысходность. Но и уйти не получается — никто не отпустит, сейчас так точно, но у многих давно уже «чемоданное настроение», — рассказал источник издания «Страна» о настроениях во фракции «Слуг».

В отличие от европейских парламентов, где законы могут приниматься большинством от присутствующих на заседании, в украинском случае решает большинство конституционного состава. То есть не менее 226 человек, которые должны быть в зале фактически. Что касается «Слуг народа», сформировавших в 2019 году упомянутое однопартийное большинство, в ходе 5 тысяч голосований они смогли дать 226 голосов только 17 раз.

Уже в конце 2021 г. принятие ключевых для офиса президента законов происходило только с помощью ситуативных союзников — групп «Доверие», «За будущее», депутатов-мажоритарщиков и представителей оппозиционных фракций. Из 240 «Слуг народа» в парламенте стабильно голосовали 180. В числе 60 прогульщиков — заболевшие и командировочные, вышедшие «покурить», плюс люди из групп Дмитрия Разумкова, опального олигарха Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бизнесмена от таможенной мафии Ильи Павлюка. Этим нужна команда хозяина.

Как констатируют украинские политологи, идёт процесс полураспада президентской фракции, десятка дезертиров хватит, чтобы монобольшинства не стало и де-факто, и де-юре. Тогда придётся думать о коалиции, то есть вступать в непростые договоренности о деньгах и должностях. Но это даже не главная проблема.

«У нас уже 401 человек в парламенте, одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам — будет 400 человек. 226 из 400 очень трудно собирать, честно говоря. В других фракциях и партиях, я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за отказ от мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за отказ от мандатов. Чтобы сохранить парламент легитимным», — пояснял в конце января 2024 г. глава фракции «Слуг» Давид Арахамия.

Легитимным — значит, при наличии не менее двух третей конституционного состава Рады. Конституционный суд Украины в своё время разъяснил эту норму, требование о наличии 300 народных депутатов обязательно не только для начала работы Верховной рады, но и в течение всего её созыва. Это, в частности, использовалось в 2007 году, когда депутаты «Нашей Украины» Виктора Ющенко и «Блока Юлии Тимошенко» сложили мандаты, чтобы нейтрализовать коалицию «регионалов», социалистов и коммунистов. Были объявлены внеочередные выборы.

Таким образом, по украинским законам когда нет 226 человек в зале — парламент не работает, а когда нет 300 по списку — парламент распускается.

Мистер Кокс

Непонятная ситуация с личным составом ставит под удар весь план выживания на ближайшее время. От принятия законов зависит многое, на носу — гармонизация законодательства, выполнение требований по вступлению в ЕС и в НАТО, принятие пакетов требований МВФ, Всемирного банка и многое другое. Это требует серьезных усилий: надо читать, вникать, обсуждать, вносить поправки.

Заниматься этим нардепы не хотят. Они «заточены» под другое. В данной связи вице-спикер Александр Корниенко рассказывает прекрасное об одном из ключевых требований «партнёров» под условия траншей — законопроекте о корпоративном управлении:

«Исходя из цифр, можно понять, что зарегистрировали его ещё в 2020 году, он прошёл первое чтение, затем странным образом к нему оказалось 2,5 тысячи правок от депутатов, аффилированных с финансовыми группами (это я так толерантно говорю). Ибо внедрить актуальное, современное, в рамках стандартов OSCD и других организаций корпоративное управление в государственном секторе выгодно только государству, партнёрам, но, к сожалению, не финансовым группам, причастным к корпоративному управлению».

К примеру, отдать приносящую огромные деньги «Укрнафту» серьезные люди не желают и через своих мальчиков и девочек в парламенте подают поправки, которые ломают все евроинтеграционные усилия страны. И вот уже чудесным образом начинаются жалобы на непрофессионализм тех, кого набрали в парламент буквально «по объявлениям», раздавая мандаты свадебным фотографам, любовницам и водителям.

«Дополнительно усложняет процесс куча технических законопроектов, в которых разбираются три человека в зале, — говорит Корниенко. — Но самое важное, что замедляет, — несовершенство регламента, предусматривающего около двух месяцев принятия решения, потому что оно должно пройти первое чтение, второе чтение, правки, заключение комитета и т.д. И в 99% его нарушают, чтобы ускорить процесс».

Таким образом, регламент не нарушается только по таким вопросам, как мобилизация или продажа земли, чтобы их нельзя было потом обжаловать из-за нарушения процедуры. Всё остальное, наштампованное украинским парламентом, можно отправлять в топку. Но именно такого стиля требует «смотрящий», в наличии которого тоже признался болтливый вице-спикер.

«Наш уважаемый консультант Пэт Кокс», бывший член Европарламента, ещё летом 2015 года был назначен руководителем комиссии по реформированию Верховной рады. И он, так выходит, следит за тем, чтобы требования «партнёров» принимались правильно и быстро. Ругается, что у украинцев — «парламент Советского Союза» с кучей затянутых процедур.

Одновременно депутатам постоянно прилетают команды из ОП, когда нужно нажать зелёную кнопку. Мнение народных избранников там давно никого не интересует, тем более с оглядкой на указанные выше обстоятельства, Банковой стало легче где-то договариваться с чужими, чем нянчиться со своими.

Политическое будущее выглядит туманным и неопределённым, Зеленский — неадекватным, а набор депутатских «плюшек» — скудным. Неприкосновенность сняли, возможность отдать свою электронную карточку для голосования главе фракции и заниматься своими делами — побороли, ответственность за ложь в декларациях усилили, статус «политически значимой персоны», вынуждающий декларировать все доходы, сделали пожизненным.

Поехать на переговоры с партнёрами или просто «выпить фантастический кофе в Братиславе, как говорил классик, — нужно разрешение на выезд за границу от главы Верховной рады. Уехал отдохнуть — фигурант мальдивского скандала. Подал правдивую декларацию — фигурант антикоррупционного расследования. Подал ложную — фигурант уголовного производства. Простой народ депутатов традиционно ненавидит и желает всем отправиться в окопы.

Депутатство из хлебного непыльного дела превратилась в сплошную проблему.

«Это уже не гарантия, что правоохранители тебя не будут трогать, с другими органами не будет никаких проблем. Мы видим ряд производств по отношению к народным депутатам как от «Слуги народа», так и от ОПЗЖ, начиная от производств о мошенничестве, коррупционных преступлениях, заканчивая подозрениями в государственной измене. Части народных депутатов проще отказаться от мандата и заниматься чем-то другим, чем ходить в парламент, ходить под пристальным вниманием общества, журналистов, военных в том числе. Для таких депутатов мандат был больше обузой, чем достижением», — отмечает парламентский аналитик грантоедского Движения «ЧЕСТНО» Александр Салиженко.

Мандат потерял свою ценность. А депутаты — тоже люди, на них оказывают гнетущее воздействие ситуация на фронте и неоправдавшиеся надежды на скорую победу в войне. Поэтому если их не отпустят — они будут саботировать работу Верховной рады. Если же удастся вырваться — новых дураков поди найди. Парламент стал такой же имитацией, как и всё остальное в стране.

В целом достойный итог как «перезагрузки власти», так и независимости Украины.