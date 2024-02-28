«Свобода — религия украинцев», — этот знаменитый слоган (который прямо в эти дни используется на новой выставке в Киеве) мог бы отлично лечь в название законопроекта о тотальном видеонаблюдении.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на то, что в связи с военным положением гражданам Украины запрещено устанавливать даже видеорегистратор на авто, народные избранники от правящей партии собираются ввести систему наблюдения на основе биометрических данных.

Проект закона «Про единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности» 20 февраля зарегистрировал коллектив нардепов от фракции «Слуга народа», и в настоящее время он рассматривается в комитете. В пояснительной записке к нему авторы, конечно же, ссылаются на «опыт ведущих стран мира», к которому нужно стремиться.

«Учитывая сложность и разнообразие факторов, влияющих на уровень обеспечения национальной безопасности, состояние и динамику преступности, степень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций, кардинальное улучшение ситуации с безопасностью в стране может быть достигнуто только благодаря объединению усилий и совместной скоординированной работе сил безопасности, других государственных органов и органов местного самоуправления», — говорится в документе.

Проблема только в том, что в порыве заботы о безопасности граждан вводится тотальный контроль над ними, и естественно, сами граждане ждут от таких инициатив только худшего.

Навязчивая безопасность

Действующая система видеонаблюдения, направленная исключительно на нужды правоохранительных органов, в украинских городах давно имеется. Это знаменитая сеть «Безпечне місто» («Безопасный город»), начавшаяся с концепции Smart City еще в 2015 году.

Когда в рамках внедрения концепции в городах, начиная с Киева, в 2017-19 гг. начали массово устанавливаться камеры с функцией распознавания автомобильных номеров, криминалитет недовольно заворчал. У операторов центра управления появилась возможность отследить перемещение человека или автомобиля по городу и оперативно передать данные полиции.

Только в Киеве в 2019 году уличные камеры снимали в месяц больше 3 тысяч терабайт видео. В столичном метро и избранных точках большого скопления людей был оттестирован аналитический модуль распознавания лиц. Далее сеть начала разрастаться с охватом коммунальных предприятий.

«Есть такое понятие как объекты соцкультбыта — школы, больницы, музеи, детские сады и т.д. На первом этапе были фасадные камеры и камера в холле. Но мы расширяем количество камер, потому что после случаев стрельбы есть такая задача, — объяснял журналистам в 2020 году руководитель киевского центра обработки данных Николай Пыхтин. — У нас по городу установлены специализированные тревожные кнопки, их пока не очень много, но они дают свой эффект. Мы планируем поставить их порядка 100 штук, но, если с вами происходит какая-то нехорошая ситуация, не всегда получается добежать и нажать. Поэтому у нас есть задача реагировать (с помощью камер — ред.) на хлопок, выстрел, крик, плач, крики «Помогите». Пока система не готова пойти в эксплуатацию. Но мы планируем применять её в школах, как и пожарную сигнализацию».

То же самое происходило по всей Украине, даже в малых городках, где камеры «Безпечного міста» вешались как минимум на центральных улицах и перекрестках. А устанавливать их можно было и в частном порядке, как бы подключаясь к системе, в торговых центрах, банках, аптеках и АЗС.

Только все это работало просто в режиме круглосуточного мониторинга. Если нужно было найти определенного злоумышленника, СБУ или полиция передавали его данные, они вводились в систему, которая искала соответствие. Либо обращение было по факту совершения правонарушения, и всех, кто попал на видео, потом «вели» дальше, выясняя, куда направился негодяй.

Проще говоря, не было режима слежки, когда каждый попавший в объектив тут же идентифицировался. Тем более, система не находилась в руках силовых структур.

Источник ИА Регнум, работающий в Киеве в сфере безопасности утверждает, что несмотря на формальное владение системой городскими властями, фактически её установку и применение контролировали американцы.

«Де-юре все это находится в коммунальной собственности, а де-факто, денег на установку давали они. И серваки находятся под их контролем, а не принадлежат МВД или СБУ. Соответственно, этим конторам чтобы получить доступ — надо давать запрос, а его могут заблокировать или дать искаженную информацию. В общем, перекрыть кислород. Если будут интересоваться всякими бигусами, например», — говорит специалист.

ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Теперь же, с учетом «ситуации в стране», предлагается создать альтернативную систему, от которой уже не убежит ни один «ухылянт», удачно прячущийся от мобилизации, но вынужденный ходить в магазин за хлебом.

Всевидящее око

Все вышеперечисленное авторы законопроекта смело назвали мерами «фрагментарного и несистемного характера». Новая же система станет всеобъемлющей, а главное, подконтрольной.

Ее собственником и распорядителем назначается МВД: теперь министерство само выберет госпредприятие — администратора системы (или создаст его).

Работать она будет уже на основании определенного набора биометрических данных и персональной информации о человеке: имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывания), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — данные будут «подтягиваться» автоматически.

Всё это нардепы-«слуги» называют внедрением заграничного опыта «масштабного использования технических средств, в том числе с функциями фото-, аудио- и видеозаписи, которые обеспечивают возможность фиксации и раннего обнаружения правонарушений, распознания объектов — людей, транспортных средств и пр.» Согласно перечню объектов, указанных в законопроекте, «темных пятен» не остается, разве что в лесу. Объектами видеомониторинга являются как физические лица, так и «вещи и предметы», а между этими двумя позициями — практически всё общественное пространство.

Кроме того, компании, установившие частные системы, должны будут обеспечить доступ к ним правоохранителей, об этом отдельно сказано в проекте. То есть вообще вся сеть камер объединяется в единую систему видеомониторинга, включая, вероятно, и «Безпечне місто». Что-то вроде рейдерского захвата в интересах силовых структур и власти.

«Чей опыт имеется в виду — понятно, в Китае всё это давно уже делается именно массово. Сложных систем распознавания не нужно, достаточно хорошего изображения с определенными параметрами качества, а потом уже на сервере алгоритмы найдут кого надо. Походка, рост, телосложение, куча других особенностей поведения человека, когда он ведет себя нетипично. Алгоритмы могут распознать даже без изображения лица с вероятностью в 96-97%. А была еще куча видео, когда в масках забегают кого-то грабить, и система всех по верхней части лица опознает. Так что стартовый капитал надо было раньше зарабатывать, теперь уже поздно», — иронизирует собеседник ИА Регнум

Но в целом гражданам Украины не до смеха.

Единая система видеонаблюдения будет синхронизирована с демографическим реестром, реестрами транспортных средств, физлиц-налогоплательщиков, Единой информационно-аналитической системой управления миграционными процессами, национальной системой биометрической верификации, базой МВД и т.д., так что проблем с доступом к информации не возникнет.

Что бы ни говорилось про необходимость розыска пропавших без вести, потерявшихся детей и ловли преступников, первая и главная задача для власти — это поиск мобресурса. Представители власти неоднократно говорили, что на Украине порядка миллиона мужчин «не видны» — не трудоустроены официально, не платят налогов, непонятно, где находятся. Отслеживать их по банковским транзакциям — хлопотно. А «всевидящее око» легко найдет уклонистов: побежал в магазин — а на выходе тебя уже ждут.

Пожаловаться на неправомерное использование персональных данных некому: проверять информацию о нарушении прав граждан будет уполномоченный Верховной Рады по правам человека, а надзирать — СБУ и Госкомнадзор.

При этом, в законопроекте не указано, где будут размещены серверы единой системы видеонаблюдения. Поэтому закономерное беспокойство специалистов вызывает защищенность такой богатой базы данных. Особенно в свете недавней истории со взломом российскими хакерами мобильного оператора «Киевстар», когда без связи осталась большая часть страны.

Кроме того, на Украине было несколько не таких громких скандалов, связанных с утечкой данных с камер внешнего наблюдения на сервера в Москве. Оборудование под брендом TRASSIR, произведенное в Китае, работало на российском софте, а закупили его массово, в том числе, и для «Безпечного міста». С вражескими IP-адресами вроде бы разобрались, но кто его знает, что там происходит в электронных мозгах?

Тем не менее, понятно, что собственного украинского производства такого «железа» нет и софт тоже покупной. Это очень большие деньги, часть которых традиционно будет украдена. Так что с точки зрения авторов, от инициативы сплошные выгоды. Поэтому скорее всего, она будет принята и станет полноценным законом после того, как Кабмин распишет техническую часть.

Ну, а российские хакеры пусть уже разбираются по мере готовности: вполне вероятно, что полезной она окажется не только для украинской власти.