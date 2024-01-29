Новая инициатива выплаты украинскими предприятиями ежемесячной дани за право не отпускать своих сотрудников на войну еще не оформлена юридически, но сразу вызвала огромный интерес. Активно осуждается этот формат с конца прошлого года; согласно концепции, за бронь работодатели будут вносить ежемесячный фиксированный платеж в дополнение к военному сбору в 1,5%. Ориентировочная сумма варьируется в диапазоне от шести до 60 тыс. гривен, консенсусной пока считается цифра 20 тыс. грн (около 50 тыс. рублей) за человека в месяц.

Иван Шилов ИА REGNUM

С одной стороны, это выглядит как вопиющее по своей наглости вымогательство. Но при этом с другой — как эффективное решение, способное снять часть проблем экономики и бизнеса. В предложенной дихотомии мы и рассмотрим этот продукт изобретательного ума украинских законотворцев.

Плюсы: всё легально

Деньги у граждан пока имеются, именно с подсчета наличных в чужих карманах и родилась замечательная идея. Широко известно, что на Украине есть масса желающих платить военкомам 5-10 тысяч долларов взятки за отсрочку от мобилизации. Другие пользуются услугами как настоящих проводников, так и мошенников, которые обещают провести уклонистов тайными тропами через границу. Таких путешественников постоянно ловят пограничники. Самое же возмутительное, что на схемах с уклонением от мобилизации зарабатывают военные по всей цепочке от местного ТЦК и до Генштаба, который назначает военкомов.

А зачем позволять кому-то забирать то, что можешь забрать ты сам, подумали народные депутаты?

По официальным данным, на Украине забронировано 538 000 мужчин, включая госслужащих и работников военных администраций. Максимальная доля тех, кто не служит (27,9%) — в секторе энергетики. Далее идет сельское хозяйство (15,2%), промышленность и транспорт (12,6% и 12,5%). Чиновники из центральных органов исполнительной власти и военных администраций, как утверждает журнала Forbes, имеют долю в 5,2%.

При этом минимум 3,4 миллиона украинских мужчин с неустановленным статусом для экономики Украины: не работают официально, не находятся в ВСУ, не имеют группы инвалидности и не находятся за границей. Хотя корректнее сказать, не пересекали её легально и поэтому не видны в базе как выехавшие.

Отдельной категорией идут мелкие предприниматели.

Инициативная группа пока не продумала, как самозанятым получить бронь от армии. Ранее они имели её только если выполняли оборонный заказ или другие работы для органов местной власти и военных администраций. Но поскольку ФЛП по умолчанию считаются важной составляющей экономики, их со счетов не сбрасывают. Как считает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, ряды уклонистов охотно пополнят специалисты из IT-сферы, которые работают как раз по схеме индивидуального предпринимательства. Деньги у них есть и здоровьем они все равно слабые.

В целом, по оценкам авторов инициативы, в зависимости от размена фиксированной ставки, бюджет может получить от 18 до 155 миллиардов гривен в год.

Смотря, какой размер аппетитов народных депутатов попадет в итоговый вариант законопроекта. А строить его собираются, как утверждает глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, на экономическом анализе и сборе статистики, а также на обсуждениях с экономистами, представителям бизнеса, органов власти и военными. Задача ведь непростая: бизнесу нужно сохранить важные кадры, бюджету — покрыть вопиющий дефицит, государству — вывести из оборота «черный нал», а Минобороны — выполнить мобилизационные планы.

Как утверждает Наталуха, многие владельцы бизнеса готовы заплатить максимальный взнос за нужного работника.

«Важно понять оптимальную сумму. Идет война, мы принимаем решения, конечно, всем не угодишь. Некоторые мои коллеги говорят, что если ставка будет менее 40 000 гривен за бронь, то все это не нужно было начинать. Якобы малое наполнение бюджета. А представители больших предприятий с сотнями работников говорят: поставите планку 6 тысяч гривен, мы не вытянем», — описывает нардеп проблемы формирования цены.

Средняя зарплата в Украине за второй квартал 2023 года составила чуть более 17 тысяч гривен. Власти же хотят, чтобы бизнес платил в бюджет за бронь сотрудника более 100% от его зарплаты. Причем оплата других налогов не отменяется, в том числе и единого социального взноса в размере 22% от минимальной заработной платы. Так что совершенно естественно, первыми, кто потянет такие выплаты, будут собственники компаний и топ-менеджеры. Бронировать же можно только 50% персонала, так что далее тоже распространяется имущественный ценз.

Но это в Верховной Раде считают позитивным, поскольку лучшие специалисты экономике однозначно нужны, а с остальными как-нибудь разберемся. Безработным или работающим неофициально советуют готовиться к переменам: теневую сферу возьмут под контроль, неоформленным работникам бронь не положена, и их однозначно занесут в армейский резерв. К которому (теоретически) будут относиться новые предприятия, работающие на оборонные нужды. Таковых пока нет, но их возможное появление является способом утешить граждан: не бойтесь, вас не отправят сразу в окопы, «это просто уточнение данных».

И еще один важный момент: предприятие, которое бронирует сотрудника за деньги, должно работать «в белую» и не иметь долгов по обязательным платежам. В украинских условиях идеал труднодостижимый, но как условие — стимул для работы в законном поле. При этом бизнес получает ясность, угроза в любой день потерять ключевого или вообще любого из сотрудников, вышедших в обеденный перерыв за кефиром, делает бизнес-климат невыносимым. Особенно в индустриях с высокой долей человеческого труда — АПК и строительстве.

Ну, и появляется иллюзия равенства, хлебозавод (стратегическое предприятие) и производство тапочек теперь имеют одинаковые правила существования. Последний позитив в этом разделе.

Минусы: смена кармана

Нынешний концепт «бронирование за деньги» сложно отнести к безупречным в моральном контексте. Хотя в какой-то мере он лучше хаотического отлова мужчин в общественном транспорте, но явно их него вытекает. Не хочешь чувствовать себя собакой, за которой гоняется «подотдел очистки» — плати денежку. При этом суммы запрашиваются внушительные, и это вряд ли удовлетворяет общественный запрос на равенство и «европейский образ жизни».

Война опять получается уделом бедных. То, что решение формально переложено на бизнес и не имеет привязки к уровню зарплаты (как предлагалось в одном из вариантов), частично снимает горечь обиды, но не окончательно. Поскольку в условиях, когда потребление резко упало, население уменьшилось, а налоговое давление возрастает, бизнесу не до развития. Поэтому новые правила он будет прагматично использовать для собственного выживания.

Условный сотрудник или вообще третье лицо будет отдавать за себя требуемую государством сумму и еще немного больше, чтобы работодатель оформил его как незаменимого и нуждающегося в бронировании. Если выбирать в квоте 50% между теми, кому нужно платить каждый месяц зарплату и еще дань в бюджет, и теми, кто сам «закроет» смету и даст небольшую прибыль, кто же лучше? Плюс прекрасные возможности для шантажа: будешь плохо себя вести — уволим.

А поскольку украинский рынок мгновенно реагирует на спрос, немедленно после регистрации законопроекта начнут появляться новые ООО специально под бронирование, а также взлетят услуги кредитования для самовыкупа. Конечно же, все об этом будут знать, но за соответствующую мзду чаша суровых проверок минёт «бизнесменов». Все-таки, это не ТЦК, и система взаимоотношений с государством у предпринимателей иная. Таким образом, финансовый поток ловко переправляется из одного кармана в другой.

Если же смотреть на ситуацию честными глазами, то любые дополнительные расходы работающий бизнес переложит на потребителя. То есть, 20 тыс. грн, уплаченные за каждого сотрудника, обязательно скажутся на конечной цене товара или услуги. А так как речь идет о миллионах людей, то в целом по стране мгновенно вырастут цены.

Наконец (и тут мы возвращаемся к вопросу справедливости), новый закон будет касаться только тех, кто пока сумел избежать цепких лап военкомов и получит лазейку, чтобы делать это и дальше. Любые «ценные сотрудники», уже попавшие в ВСУ, обречены оставаться там до окончания боевых действий, своей гибели или тяжелого увечья.

Хотя это уже частности.

Рамки свободы, «за которую стоял Майдан» все быстрее и быстрее сужаются до простого выбора: либо ты платишь, либо воюешь. Вплоть до того, что мужчин призывного возраста отказываются обслуживать в государственных больницах без справки из ТЦК. Проект «Украина» стал предельно прагматичным, лишние люди в нем не нужны, как и лишние занятия вроде науки или спорта. Но поскольку всех об этом предупреждали заранее, жаловаться бесполезно.

Надо платить или воевать.