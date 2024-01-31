С утра 31 января в одном из популярных украинских пабликов появилась картинка с массовым заплывом в купальных шапочках и подписью «Тиса» (река на границе Украины с Венгрией, Румынией и Словакией). Картинка намекает на то, что прошедшие сутки кем-то были использованы не даром: накануне в Верховную Раду внесен обновленный и улучшенный законопроект Кабмина об ужесточении мобилизации.

Иван Шилов ИА Регнум

Его содержание, мгновенно разнесенное новостями, вызвало нездоровую экзальтацию, когда паника маскируется под безудержное веселье и шутки друг над другом.

Даже у тех, кто выехал за границу и вроде бы в целом обустроил житьё, на душе неспокойно. В первую очередь потому что украинцы не имеют стабильного статуса, позволяющего не переживать о завтрашнем дне. К примеру, в Польше временная защита, которая заканчивается 4 марта, до сих пор не продлена, хотя для всех остальных иностранцев это уже сделано.

У кого-то из беженцев близится 18-летие сына. Нужно переоформлять документы, а новый закон предписывает отказ в оказании консульских услуг без воинского учёта. Поездка домой означает, что назад уже никто не вернётся. Кто-то досиделся до окончания срока действия загранпаспорта и теперь в ужасе не знает, куда себя деть.

Ну, а внутри страны, до всех (в очередной раз) окончательно дошло, что дальше уклоняться не дадут.

Достанут всех

Никто не уйдет от карающей длани ТЦК, и свежее предложение командира 118-й бригады ТрО Анатолия Стуженко «прострелить колено» каждому, кто не выходит из машины по требованию военных, создает «правильное» настроение. «А то мы так доиграемся в демократию». Иначе не победить, уверен Стуженко, которого в комментариях склоняют на все лады, несмотря на очевидную патриотичность заявления. Почему-то читатель не демонстрирует такого горения за страну, как отставник, поставленный командовать подразделением в тылу.

Но в целом всем понятно: кто-то раньше, кто-то позже. Самым надежным способом уклонения остается переход на наличку и безвылазное нахождение дома, среди запасов тушенки и гречки.

Перечень категорий лиц, не подлежащих мобилизации, сократился.

Отсрочку будут иметь все те же чиновники категории «А» (то есть первые руководители), народные депутаты, судьи и члены Высшего совета правосудия, а также те чиновники и представители органов местного самоуправления, на которых оформлена бронь. Для низшего уровня управления вводится 50-процентная квота на мобилизацию, так что конкуренция за кресла с бронью резко возрастёт.

Пока не будут трогать студентов, аспирантов и докторантов, хотя из перечня убрали аспирантов-контрактников. Второе высшее, еще недавно спасительная гавань, тоже исключено.

В целом все уважительные причины максимально поджаты.

Скажем, ухаживать за требующими опеки родителями жены или мужа уже нельзя, только за своими собственными. А если у человека статус временно непригодного к службе (даже инвалида), то до конца года его придется подтвердить на медкомиссии. Исключение делается для тех, кто получил инвалидность ІІ и ІІІ групп в армии или потерял конечность из-за ампутации.

Для условно здоровых уклонистов одна из самых важных новаций обновленного законопроекта — наложение ограничений через суд.

Если изначально полномочиями карать арестом счетов хотели наделить военкомат, то теперь он должен обратиться в судебную инстанцию, которая сможет заблокировать деньги в банке, ограничить выезд из страны и даже аннулировать права на управление автомобилем.

Пока уклонист не выполнит требования ТЦК. А требования эти теперь будет доставлять максимально коротким путем.

Успехи цифровизации

Новый законопроект, по сути, узаконивает электронные повестки, которые будут присылать через электронный кабинет военнообязанного. Соответствующий дополняющий закон уже принят 16 января во втором чтении, хотя пока и не подписан президентом.

Держателем электронного реестра, объединяющего в себе данные других баз (например, владельцев охотничьего оружия), определено Министерство обороны Украины, и запуск его предполагается в начале второго квартала текущего года.

Характерно, что если все внимание общественности приковано именно к правилам мобилизации, то это достижение в области «диджитализации услуг» остается в тени. Хотя здесь находится точка критического отсчета.

Каудр из видео ТЦКашники поймали очередного «штурмовика» на Украине

Как только к человеку возникли вопросы, они фиксируются в электронном кабинете — и клиент попадает под микроскоп. Причем создать такой кабинет он обязан сам, а после принятия закона о мобилизации всем дается два месяца на уточнение данных. Если этого не сделать, отсчет пошел.

Более того, полиции теперь предоставляются дополнительные полномочия.

Каждый мужчина от 18 до 60 должен иметь при себе военный билет, а наличие у него электронного кабинета можно проверить немедленно. Остановили на улице — проверили. Нарушитель — задержан. Хотя в админкодексе такого нарушения не числится.

А ведь всего девять месяцев назад советник главы офиса президента Михаил Подоляк громким голосом заявил, что на Украине нет необходимости вводить электронные повестки. Тут, мол, не Россия, где паника и нарушение прав человека из-за желания призвать побольше народу.

«В общем, россияне теперь будут получать повестки через приложение «Госуслуги». Соответственно, отправка такой повестки на болотах будет приравниваться к вручению бумажного документа в руки. Всех «уклонистов» планируют наказывать по закону, как будто они получили повестку на руки и не пришли в военкомат»,— восторженно писали по этому поводу украинские СМИ.

Теперь удивленные граждане спрашивают друг у друга в комментариях, а как так получилось, что они оказались «на болотах». Причем в куда более жестком варианте.

Где все эти люди

«Через 60 дней после вступления закона в силу начнутся рейды, и мужиков вообще фиг на улице нарисуешь»,— уверен украинский собеседник ИА Регнум Володя.

Мужчины, не желающие идти в армию, должны будут «исчезнуть» — нигде официально не работать, никуда не выходить и не выезжать, не пользоваться банковскими картами и не получать госуслуги. Даже не болеть, поскольку о наличии в стационаре подходящих кадров больницы уже должны были сообщать неофициально, а теперь будут обязаны.

Тех, кто ведёт такой подпольный образ жизни, уже достаточно.

Народный депутат Дмитрий Наталуха, который занимается проблемой бронирования сотрудников, необходимых для экономики, недавно заявил, что сейчас на Украине есть 3–4 миллиона мужчин, о которых все, что знает государство, — это их идентификационный номер.

«Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, они не учатся, они не трудоустроены… Мы не знаем, где эти люди», — подчеркнул депутат и уточнил, что все они — призывного возраста.

Но, вероятно, таких людей станет еще больше, поскольку в новом законопроекте содержатся нормы и по поводу воинского учета женщин.

Как сказано в документе, мобилизации подлежат те из них, кто пригоден по здоровью и имеет медицинскую или фармацевтическую специальность. Для начала медиков поставят на воинский учёт в обязательном порядке. Тех женщин, кто владеет «родственной» военным специальностью, — по их желанию.

Но как-то само собой разумеется, что чем дальше, тем меньше украинские власти интересуются чьими-то желаниями.