Сотрудники широко известного на Украине проекта расследований Bihus.Info на корпоративе употребляли наркотики, это было зафиксировано скрытой камерой и выложено в сеть. Получился большой скандал, где уже целая СБУ расследует незаконную слежку за журналистами, лично Зеленский заявляет, что «давление на прессу недопустимо», однако видные антикоррупционеры почему-то запереживали о будущем и боятся своей утилизации на фронте.

Кадр из видео Денис Бигус

На первый взгляд, какое-то локальное местечковое бурление страстей. Если только не знать, что Денис Бигус и его команда — одно из самых омерзительных явлений украинской «свободы», и всю свою жизнь этот проект занимался ровно тем же. Лез в чужую жизнь и выкладывал компромат, чего теперь самим довелось попробовать на вкус. А та система, к построению которой «бигусы» от души приложили руку, уничтожала журналистов, не моргнув глазом, чтобы теперь прийти и за своими создателями.

Есть мнение, что разнузданные «журналисты» лишились американского покровительства и их начали зачищать. Но как же так, ведь Украина — пример демократии и свободы слова? На этот вопрос нам и ответит господин Бигус со своими наркоманами.

Любимец Капитолия

Для начала о нем самом и среде, в которой обитают такие создания.

Проект антикоррупционных расследований имени Бигуса появился в 2013 году на львовском телеканале ZIK в рамках давления на «преступную власть». Поэтому первым было расследование о Дмитрии Табачнике, ближайшем соратнике Виктора Януковича и на тот момент министре образования и науки.

Со временем проект при поддержке грантовых программ США разросся в целую корпорацию, основным занятием которой стали «громкие расследования». Американский Национальный фонд поддержки демократии (NED) даже назвал Дениса Бигуса одним из пяти ведущих борцов с коррупцией в мире. А церемония награждения в рамках премии Democracy Award-2017 состоялась не где-нибудь, а в Капитолии Конгресса США.

Его сотрудники бесцеремонно вмешивались в личную жизнь и искали компромат, карауля людей под домом, снимая их владения с дрона, устраивая слежку и сопровождая автомобиль жертвы (а зачастую и его семьи) всюду, куда бы они ни отправлялись.

Так они долгое время делали, пытаясь разнюхать хоть что-то крамольное, в отношении главы Фонда госимущества Игоря Билоуса или главы Нацагентства по предотвращению коррупции Натальи Корчак. В принципе следили за многими крупными чиновниками (насколько хватало рук), но не потому, что их в чем-то подозревали, а в надежде увидеть подозрительное, найти хоть какую-нибудь зацепку. Надо же каждую неделю выходить в эфир с чем-то новым. Кстати, бывшего заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тышлека уволили вскоре после появления расследования о его российском паспорте, и его называют возможным заказчиком слежки.

«Кстати, такой стиль поиска жертвы часто давал повод обвинять их команду в заказных действиях: мол, кто-то «заказал» нарыть компромат на этого чиновника», — заявил в комментарии ИА Регнум один из бывших сотрудников украинского ФГИ, в то время отбивавшийся от «расследователей».

По итогам деятельности Bihus.Info впоследствии антикоррупционные органы проводили свои расследования и суды, громкие скандалы заставляли чиновников и госпредприятия оправдываться «на ровном месте». Как поясняет наш визави, просто потому что, например, тендерная программа «Прозорро» выдала на какой-то тендер сигнал о «коррупционных рисках». А программа эта устроена так, что зачастую побеждает тот, кто предлагает более дешевый товар или услугу, тогда как иногда важнее другие требования или требуются специфические умения или товары, которые автоматически считываются как угроза конкуренции. И определяется как «правила, выписанные под определенного исполнителя».

«Команду Бигуса считали «нарванной» и слишком наглой — они были уверены, что делают правильное дело, а потому ненаказуемы. Как журналисты, как активисты, как «честные граждане». Типичная готтентотская мораль: своим — всё, чужим — закон», — говорит собеседник ИА Регнум.

Здесь имеется в виду, что «гонениями на журналистов» на Украине занимаются давно.

Так, буквально в прямом эфире был уничтожен медиа-холдинг «Вести», основанный еще одним человеком Януковича, министром доходов и сборов Александром Клименко. И Страну. ua никакое журналистское сообщество не поддержало, когда там устраивали «подставу», искали наркотики у журналиста. А атаки на телеканалы, принадлежавшие оппозиционным политикам, и их последующий разгром были встречены аплодисментами. Потому что это все был «рупор Кремля» и «враги».

Теперь, когда в эфире остались одни «друзья», те же самые методы вдруг вызвали гнев и боль.

Ожидая утилизацию

Видео, где сначала сотрудники проекта расследований обсуждают покупку и стоимость наркотических веществ, а потом и балуются расширителями сознания, было слито 16 января. На текущий момент СБУ уже изъяла все материалы с камер наблюдения в загородном комплексе, где все и происходило. Руководитель проекта сначала записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

Позже Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось: за членами редакции следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы. И вот тут пазл начал складываться в интересное. Поскольку перед этим жутким происшествием имела место психологическая атака на основателя проекта по расследованиям госзакупок «Наші гроші» Юрия Николова. Именно он занимался темой коррупции при закупках в ВСУ и вскрыл знаменитый случай с покупкой Минобороны Украины яиц по 17 гривен за штуку (при рыночной цене в 5 грн.)

Как заявил сам Николов, к нему домой пришли некие люди, которые «ломились в дверь», обклеили её надписями вроде «уклонист» и «провокатор», призывали идти в армию. Напугали старенькую маму. А уже через 15 минут об этом инциденте сообщили Telegram-каналы, близкие к Офису президента (ОП), разместив фото и видео. В общем, расценено это было как попытка запугать в связи с расследовательской деятельностью. По мнению еще одного видного антикоррупционера (тоже нежно любимого американцами), главы правления грантового Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, за этими выходками стоит именно Банковая.

Он прогнозирует, что украинские власти будут «физически утилизировать» и бросать в тюрьмы активистов-антикоррупционеров, журналистов-расследователей и прочих неугодных.

«Это не первая власть, которая хочет избавиться от обличителей коррупции. Но эта власть управляет страной во время войны и искренне убеждена, что война все спишет. А значит, думают в Офисе президента, они могут зайти дальше, чем могли их предшественники. Поскольку если с расследователями (и другими критиками) начнут расправляться, то общество, занятое войной, будет реагировать не так остро»,— грянул Шабунин в соцсети и предположил, что лучшим способом избежать претензий стала бы «утилизация на фронте».

Власть же старательно изображает невинность. Даже смешное высказывание Бигуса о том, что оборот и употребление наркотиков является частью «личной жизни» в нерабочее время, демонстративно не заметили. Хотя вообще-то уголовное дело следовало бы возбудить именно по этому поводу.

Тем не менее, работа явно ведется, поскольку перед Новым годом накат пошел на известного чешско-украинского бизнесмена Томаша Фиалу, тоже связанного с западными структурами и владеющего мощным медиа-холдингом. Его обвинили в том, что он ведет бизнес в Крыму, а ряд СМИ написал, что под санкции СНБО за это попали несколько связанных с Фиалой компаний. Причем обвинения прозвучали и в эфире «единого телемарафона», находящегося в руках ОП.

Возможная причина — фиаловские СМИ стали все активнее критиковать Зеленского и писать о его конфликте с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Любопытно, что и обиженный Николов, и его защитники с версией о кознях спецслужб, науськанных властью, побежали именно к Фиале, в частности, на радио NV. И версия о том, что атака на «независимые СМИ» инспирирована от людей Зеленского, в итоге стала самой популярной.

Всех обиженных объединяет общий признак: за ними стоят некие структуры США. Раньше такие люди были неприкасаемыми, что хорошо видно по тому же Бигусу. Они привыкли быть кнутом американского хозяина, тем более что антикоррупционные структуры на Украине во многом создавались США как параллельная структура власти. С её помощью можно было держать украинских политиков за причинное место твёрдой рукой, что им, естественно, очень не нравится.

Теперь же настал удобный момент, когда пальцы этой руки можно разжать. В Штатах практически политический кризис, выборы, да и денег не дают. Страна в тяжелейшем положении. А вот Зеленский на выборы отчаянно не хочет. Готовясь к переходу войны в затяжную стадию и времени всеобщего уныния, его задача — максимально зачистить инфополе от любых говорунов, бьющих по его рейтингу. А остались там только «грантоеды» — остальные давно уничтожены. Они же являются и главным рупором так называемой «оппозиции» в лице экс-президента Петра Порошенко и его союзников, примыкающих к условной партии Залужного.

Пока это всё проба пера, посмотреть на реакцию Запада. Пока в любой момент можно свернуть операцию, сославшись на козни жертв расследований «журналистов». Но цель ясна: началось закручивание гаек, где любое нытье по поводу жестких действий власти или её ошибок будет расцениваться как госизмена. Коррупцию тоже обсуждать не время: «в стране идет война».

Хотя, конечно, зачищаемые будут отчаянно брыкаться. И теперь, когда защитить их некому, очень забавно выглядит откровение Николова, который считает, что заказчики силовых акций «просто дают сейчас аргументы всем говорить, что Украина — это страна каких-то бесчувственных папуасов, где свобода слова — ничто». Это следовало бы заметить много лет назад, когда шанс не быть страной папуасов еще оставался.