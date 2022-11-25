Теракт на улице Истикляль в Стамбуле
В Стамбуле запретили выступления на улице Истикляль после теракта
Проведение публичных и культурных мероприятий запрещено на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула после совершения там теракта. Такое решение приняли городские власти, сообщает 25 ноября пресс-служба губернатора Стамбула. На улице Истикляль отныне нельзя проводить публичные, культурные...
25 ноября 2022
В Сирии арестован подозреваемый в причастности к теракту в Стамбуле
Служба внешней разведки Турции провела спецоперацию в сирийском городе Аазаз. Об этом 17 ноября сообщает Hurriyet. По данным журналистов, в ходе операции был задержан местный житель по имени Хуссам. По версии следствия, задержанный причастен к недавнему теракту в Стамбуле. Мужчина обвиняется в...
17 ноября 2022
В Сирии задержали подозреваемого в организации теракта в Стамбуле
Силы безопасности Турции задержали в Сирии еще одного подозреваемого в организации теракта в турецком городе Стамбул, передал телеканал A Haber. Террориста удалось поймать в городе Азаз (провинция Алеппо). Другие подробности операции силовиков пока не приводятся. Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября...
17 ноября 2022
Эрдоган прокомментировал возможность военной операции в Сирии
Всё необходимое будет предпринято. Такими словами президент Турции Тайип Эрдоган ответил на вопрос журналистов о возможной приграничной операции Вооружённых сил Турции в Сирии после теракта в Стамбуле. Эрдоган пояснил, что на данный момент ведётся расследование, продолжаются допросы подозреваемых...
16 ноября 2022
Эрдоган поблагодарил за соболезнования в связи с терактом в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил слова благодарности лидеров всех государств и международных организаций за соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. Об этом он написал в своём «Твиттере». Эрдоган выразил признательность главам всех стран, которые проявили реакцию в связи с терактом...
16 ноября 2022
Подозреваемая в теракте в Стамбуле обучалась у военных из США
Гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которую подозревают в совершении теракта в Стамбуле, обучалась в «разведшколе», где давали уроки американские военные. Об этом пишет газета Yeni Şafak. Альбашир 13 ноября на такси покинула район улицы Истикляль в центре Стамбула, где произошёл взрыв. После задержания...
15 ноября 2022
МИД Абхазии отреагировал на теракт в Стамбуле
— говорится в сообщении. В ведомстве «решительно осудили» организацию взрыва в Стамбуле и заявили о необходимости бороться со всеми видами терроризма. Отмечается, что среди погибших и пострадавших во время теракта нет граждан Абхазии и представителей абхазской диаспоры в Турции. Напомним...
14 ноября 2022
Володин выразил Шентопу соболезнования в связи с терактом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил главе парламента Турции Мустафе Шентопу телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате теракта в Стамбуле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября сообщили в пресс-службе Госдумы. «От имени депутатов Государственной думы Федерального...
14 ноября 2022
Макрон о взрыве в Турции: «Разделяем вашу боль»
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со взрывом в центре Стамбула 13 ноября. Об этом глава французского государства написал в социальной сети Twitter. «В этом символический для нашей нации день, когда мы чтим память погибших 13 ноября 2015 года, народ Турции подвергся...
14 ноября 2022
Чавушоглу отреагировал на соболезнования со стороны главы МИД Армении
— ответил Чавушоглу Мирзояну. Он также поблагодарил глав МИД других государств, написавших в его адрес по случаю гибели людей от взрыва. Стоит отметить, что ранее в Турции не приняли соболезнования по случаю теракта в Стамбуле от посольства США. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, заявил, что ему...
14 ноября 2022
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Сегодня, 14 ноября, президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, сообщается на сайте Кремля. Президент РФ подтвердил готовность России к самому тесному взаимодействию с Турцией в борьбе со всеми формами...
14 ноября 2022
В Турции задержали 46 подозреваемых в причастности к теракту
В Стамбуле полицейские задержали 46 подозреваемых в причастности к теракту, совершенному 13 ноября. Об этом сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. «На данный момент задержано 46 человек в связи с терактом на Таксиме», — цитирует его газета Yeni Şafak. Как сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле...
14 ноября 2022
Власти Турции не приняли соболезнования посольства США по поводу теракта
Соболезнования посольства США по поводу произошедшего накануне взрыва в центре Стамбула не принимают власти Турции, которые знают, откуда координировался этот теракт. Об этом 14 ноября заявил журналистам глава турецкого МВД Сулейман Сойлу. «Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили...
14 ноября 2022
При взрыве в Стамбуле пострадали трое российских граждан
— говорится в информации консульства, опубликованной на странице в социальной сети «ВКонтакте». Террористический акт произошёл в Стамбуле 13 ноября. В результате взрыва погибли шесть человек, ещё 81 человек получил ранение. Правоохранительные органы задержали женщину, оставившую, по их данным...
14 ноября 2022
Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле призналась, что связна с РПК
Женщина, которая подозревается в том, что она принесла на улицу в центре Стамбула бомбу для совершения теракта, является гражданкой Сирии и призналась в том, что она связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом 14 ноября сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на...
14 ноября 2022
Петербургский блогер стал очевидцем теракта в Стамбуле
Находящийся в Турции петербургский блогер Алексей Косинус поделился впечатлениями о происходившем после теракта на пешеходной улице Истрикляль в центре Стамбула 13 ноября. Как рассказал мужчина телеканалу «78», он садился в такси, когда за его спиной прогремел взрыв. «Услышал взрыв, сильнейший...
14 ноября 2022
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с последствиями террористического акта в Стамбуле. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер выразил соболезнования и подтвердил готовность Москвы к тесному взаимодействию с...
14 ноября 2022
Турецкие СМИ показали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта
Видеозапись, на которой запечатлено задержание подозреваемой в совершении теракта на улице в центре Стамбула, опубликовали 14 ноября СМИ Турции. На выложенных в интернет кадрах запечатлено как турецкие правоохранители врываются в квартиру, в которой находятся подозреваемые, задерживают их и выводят...
14 ноября 2022
В Стамбуле провели допрос более 20 подозреваемых в причастности к теракту
Сегодня. 14 ноября, в турецком городе Стамбул провели допросы 21 человека, которые подозреваются в причастности к теракту на одной из улиц города, передаёт издание Star. Уточняется, что все задержанные были доставлены в государственную больницу Байрампаша и прошли медицинский осмотр. Как сообщало...
14 ноября 2022
СМИ Турции показали кадры с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле
Камеры видеонаблюдения засняли бегство с места взрыва с улицы в центре Стамбула подозреваемой в том, что она принесла туда бомбу для совершения этого теракта. Видеозапись 14 ноября опубликовали турецкие СМИ. На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как среди разбегающихся от места взрыва людей...
14 ноября 2022