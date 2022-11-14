Стамбул, Турция, 14 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Камеры видеонаблюдения засняли бегство с места взрыва с улицы в центре Стамбула подозреваемой в том, что она принесла туда бомбу для совершения этого теракта. Видеозапись 14 ноября опубликовали турецкие СМИ.

James McCauley Взрыв

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как среди разбегающихся от места взрыва людей бежит женщина в темной одежде и платке, лицо которой открыто, и она держит в руках смартфон, смотря на его экран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лица, которые были задержаны по подозрению в причастности к теракту в центре Стамбула, были допрошены и прошли медосмотр.