Анкара, 14 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поблагодарил армянского коллегу Арарата Мирзояна за соболезнования по случаю трагедии в Стамбуле. Глава турецкого МИД разместил ответ 14 ноября в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Спасибо за ваше сообщение с соболезнованиями», — ответил Чавушоглу Мирзояну.

Он также поблагодарил глав МИД других государств, написавших в его адрес по случаю гибели людей от взрыва.

Стоит отметить, что ранее в Турции не приняли соболезнования по случаю теракта в Стамбуле от посольства США. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, заявил, что ему якобы известно, кто координировал атаку.