Стамбул, Турция, 14 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Находящийся в Турции петербургский блогер Алексей Косинус поделился впечатлениями о происходившем после теракта на пешеходной улице Истрикляль в центре Стамбула 13 ноября. Как рассказал мужчина телеканалу «78», он садился в такси, когда за его спиной прогремел взрыв.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

«Услышал взрыв, сильнейший хлопок и увидел как люди начали разбегаться. Часть людей просто бежала в сторону, в моем направлении. Несколько десятков людей побежали врассыпную. Кто-то забегал в магазины. Ситуация страшная, очень», — сказал блогер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами взрыва стали шесть человек, 81 человек пострадали, среди них граждан РФ не было. Турецкие власти назвали взрыв террористическим актом. По данным МВД страны, к теракту могут быть причастны курдские организации, признанные Анкарой террористическими. По делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек.