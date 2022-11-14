Стамбул, Турция, 14 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Стамбуле в результате теракта пострадали трое российских граждан. Об этом 14 ноября сообщили в Генеральном консульстве России в турецком городе.

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«По уточнённой информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября сего года на улице Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует», — говорится в информации консульства, опубликованной на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Террористический акт произошёл в Стамбуле 13 ноября. В результате взрыва погибли шесть человек, ещё 81 человек получил ранение. Правоохранительные органы задержали женщину, оставившую, по их данным, взрывное устройство.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с последствиями теракта.