Анкара, 14 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Женщина, которая подозревается в том, что она принесла на улицу в центре Стамбула бомбу для совершения теракта, является гражданкой Сирии и призналась в том, что она связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом 14 ноября сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на правоохранителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Нападавшая — гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Во время допроса… (она) призналась в своей связи с РПК», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись, на которой запечатлено задержание подозреваемой в совершении теракта на улице в центре Стамбула, опубликовали СМИ Турции.