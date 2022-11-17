Дамаск, 17 ноября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Силы безопасности Турции задержали в Сирии еще одного подозреваемого в организации теракта в турецком городе Стамбул, передал телеканал A Haber.

jhusemannde Наручники

Террориста удалось поймать в городе Азаз (провинция Алеппо). Другие подробности операции силовиков пока не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября газета Yeni Şafak написала, что подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле гражданка Сирии Ахлам Альбашир обучалась американскими военными специалистами в «разведшколе» Рабочей партией Курдистана (РПК) в районе Айн аль-Арабе сирийского города Кобани.

Читайте подробнее: Подозреваемая в теракте в Стамбуле обучалась у военных из США