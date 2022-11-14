Москва, 14 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с последствиями террористического акта в Стамбуле. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер выразил соболезнования и подтвердил готовность Москвы к тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле», — говорится в тексте информации на сайте Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Стамбуле произошёл теракт, в результате которого погибли шесть человек, десятки получили ранения.