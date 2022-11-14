Анкара, 14 ноября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Соболезнования посольства США по поводу произошедшего накануне взрыва в центре Стамбула не принимают власти Турции, которые знают, откуда координировался этот теракт. Об этом 14 ноября заявил журналистам глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

Suleymansoylu.com Сулейман Сойлу

«Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства», — сказал он.

Также Сойлу уточнил, что, если бы турецкие правоохранители не схватили совершившего теракт, ему удалось бы сбежать в Грецию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что женщина, которая подозревается в том, что она принесла на улицу в центре Стамбула бомбу для совершения теракта, является гражданкой Сирии и призналась в том, что она связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).