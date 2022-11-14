Москва, 14 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил главе парламента Турции Мустафе Шентопу телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате теракта в Стамбуле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября сообщили в пресс-службе Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«От имени депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате террористического акта в Стамбуле. Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Днем 13 ноября на улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Погибли не менее 6 человек, пострадал 81 человек, среди них — 3 гражданина РФ. Власти Турции назвали произошедшее терактом и обвинили в нем сирийских курдов.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Турция выяснила, откуда координировался теракт в Стамбуле. Он также сообщил, что страна не принимает соболезнования США в связи со взрывом.