Массовое убийство в Ростовской области 15.07.2022
Предполагаемого убийцу семьи в Ростовской области нашли в лесополосе
— уточнили корреспонденту ИА REGNUM в донском управлении СКР. Расследование уголовного дела об убийстве четырёх человек и покушении на убийство ребёнка продолжается. ИА REGNUM напоминает, что трагедия на улице Рабоче-Крестьянской случилась 15 июля. Предположительно, в людей стреляли из охотничьего...
16 июля 2022
Подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске задержали
Подозреваемый в убийстве четырех человек в городе Новошахтинске Ростовской области был задержан правоохранителями. Об этом 16 июля сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области. «В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных...
16 июля 2022
СКР опубликовал кадры с места убийства семьи в Ростовской области
Кадры с места убийства семьи в Новошахтинске опубликовало следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области сегодня, 15 июля На видео зафиксирована работа полиции, следователей и криминалистов в доме, где произошло убийство семьи. На месте случившегося были обнаружены...
15 июля 2022
«Что за урод это сделал?» Сеть шокировало убийство семьи в Новошахтинске
Жители Ростовской области потрясены убийством семьи, случившимся 15 июля на улице Рабоче-Крестьянской в Новошахтинске. Предположительно, выстрелами из охотничьего ружья злоумышленник расправился с двумя женщинами, мужчиной и трёхлетним мальчиком. Маленькой девочке удалось выжить, однако ребёнок...
15 июля 2022
Установлена личность подозреваемого в убийстве семьи в Ростовской области
Ростовская полиция установила личность предполагаемого убийцы семьи и разослала ориентировку. В Новошахтинске объявлен план «Перехват». Как предполагают сотрудники правоохранительных органов, к преступлению причастен 36-летний мужчина. Он был знаком с семьёй. Его поиски продолжаются. Не исключена...
15 июля 2022
В Ростовской области неизвестные расстреляли семью с двумя детьми
В Новошахтинске Ростовской области неизвестные преступники расстреляли семью из четырех человек, еще один несовершеннолетний госпитализирован. Об этом сообщает 15 июля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник. По данным источника, девочка осталась в живых и доставлена в...
15 июля 2022
Ростовские врачи борются за жизнь девочки, выжившей после убийства семьи
— добавили в ведомстве. Подробнее: В МВД раскрыли подробности расстрела семьи с детьми в Ростовской области
15 июля 2022
СК возбудил уголовное дело по факту убийства семьи в Ростовской области
— уточнили в ведомстве. ИА REGNUM сообщало, что, по предварительной версии, в людей стреляли из охотничьего ружья. Предположительно, убийцей мог быть знакомый семьи. От огнестрельных ранений погибли трое взрослых и трёхлетний мальчик. За жизнь выжившей девочки борются медики
15 июля 2022
В МВД раскрыли подробности расстрела семьи с детьми в Ростовской области
На месте убийства семьи с детьми в Ростовской области работают полицейские, следователи и криминалисты. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившейся в Новошахтинске трагедии. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД России 15 июля. Тела четырёх человек были обнаружены в одной...
15 июля 2022
Появились подробности убийства семьи в Ростовской области
В телеграм-каналах появились подробности убийства семьи из пяти человек в Ростовской области. О трагедии в Новошахтинске стало известно сегодня, 15 июля. По предварительной версии, в людей стреляли из охотничьего ружья. От огнестрельных ранений погибли трое взрослых и трёхлетний мальчик. Состояние...
15 июля 2022
В Ростовской области неизвестные расстреляли семью из пяти человек
В Ростовской области неизвестные расстреляли семью с детьми. Среди жертв злоумышленников — четыре человека, за жизнь девочки, получившей огнестрельное ранение, борются медики. Инцидент случился в Новошахтинске. Тела членов семьи с огнестрельными ранениями были обнаружены в одной из квартир, пишет...
15 июля 2022
Ростовский НПЗ возобновит работу после атаки беспилотников до конца июля
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области, подвергшийся 22 июня атаке украинских беспилотников, полностью возобновит работу до конца июля. Об этом журналистам 5 июня сообщил донской губернатор Василий Голубев. «Новошахтинский завод нефтепродуктов и сейчас продолжает...
5 июля 2022