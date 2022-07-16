Новошахтинск, Ростовская область, 16 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве четырех человек в городе Новошахтинске Ростовской области был задержан правоохранителями. Об этом 16 июля сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в городе Новошахтинске», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что подозреваемым оказался местный житель в возрасте 36 лет и добавляется, что в течение ближайшего времени он будет допрошен следователями об обстоятельствах этого преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новошахтинске Ростовской области неизвестные преступники расстреляли семью из четырех человек, еще один несовершеннолетний госпитализирован.