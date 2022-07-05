Ростов-на-Дону, 5 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области, подвергшийся 22 июня атаке украинских беспилотников, полностью возобновит работу до конца июля. Об этом журналистам 5 июня сообщил донской губернатор Василий Голубев.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе

«Новошахтинский завод нефтепродуктов и сейчас продолжает работать, выпуская продукцию на одной из двух своих установок. Одновременно проводит ремонтные работы на второй установке, повреждённой беспилотником. До конца июля завод восстановит работу в полном объёме», — сказал глава региона.

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ИА REGNUM сообщало, что пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, предположительно — украинского производства. По мнению экспертов, один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника.

Борьбу с огнём вели 68 человек и 24 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники завода были эвакуированы.