Жители Ростовской области потрясены убийством семьи, случившимся 15 июля на улице Рабоче-Крестьянской в Новошахтинске. Предположительно, выстрелами из охотничьего ружья злоумышленник расправился с двумя женщинами, мужчиной и трёхлетним мальчиком. Маленькой девочке удалось выжить, однако ребёнок находится в тяжёлом состоянии. В паблике «Ростов Главный» интернет-пользователи скорбят по погибшим и молятся за девочку.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

«В наше время просто пришёл, застрелил и ушёл?» — задался вопросом пользователь телеграм-канала Skela.

«Что за урод мог это сделать?» — недоумевает Светлана Сергеевна.

«Зверство. Дай Бог, чтобы девочку спасли», — пишет Марина.

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«Как так можно, прийти и убить безоружных и беззащитных людей?!» — не находит оправдания убийце Вячеслав Сергеевич.

«Господи помилуй! Дай Бог, чтобы ребёнок выжил», — пишет пользователь социальной сети «ВКонтакте» Марина Б.

«Что происходит с миром?» — задался вопросом Александр З.

«Ужас, нет слов», — соболезнует Анжелика М.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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«Царствие небесное этим людям! А ребёнку дай Бог здоровья!» — молится Артур Н.

«Ребёнку дай Бог поправиться скорее, здоровья и долгих лет жизни! Умершим царство небесное, светлая память!» — написал Сталк Ер.

«Хоть бы выжила девочка. Надеюсь, что родственники есть. Иначе, помимо горя, ещё и детский дом», — сетует Лена Л.

«Куда мир катится? Дети — это святое», — пишет Иван А.

«За дитя молитесь», — призвал участников дискуссии Роман Р.

«Кто знает, может, какая-то помощь ребёнку нужна (финансы, лекарства)?» — задала вопрос Алена Ю.

«Что за нелюди? Что происходит?» — недоумевает Артур Н.

«Жутко. Жаль людей. За что убили их так жестоко?!» — не знает ответа на вопрос Марина Г.

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ИА REGNUM напоминает, что, по предварительной версии, в людей стреляли из охотничьего ружья. Семья была неблагополучной и проживала в одной из квартир заброшенного дома на улице Рабоче-Крестьянской. По факту убийства возбуждено уголовное дело.