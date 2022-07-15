Новошахтинск, Ростовская область, 15 июля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. В Новошахтинске Ростовской области неизвестные преступники расстреляли семью из четырех человек, еще один несовершеннолетний госпитализирован. Об этом сообщает 15 июля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

Убийство

По данным источника, девочка осталась в живых и доставлена в реанимацию, мальчик погиб.

Убийство произошло в одной из квартир Новошахтинска. На месте происшествия начала работать оперативно-следственная группа и представитель СУ СК России по Ростовской области.

Ведётся следствие.