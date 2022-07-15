Новошахтинск, Ростовская область, 15 июля, 2022, 20:40 — ИА Регнум. В Ростовской области врачи борются за жизнь малолетней девочки, выжившей после убийства семьи в Новошахтинске 15 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Today.kz Ребенок в больнице

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Трагедия произошла в квартире одного из домовладений Новошахтинска. На месте были обнаружены тела мужчины, двух женщин и маленького мальчика с огнестрельными ранениями. Ещё один ребёнок с огнестрельным ранением в тяжёлом состоянии госпитализирован.

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На месте происшествия находится заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов и прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко.

«Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль», — добавили в ведомстве.

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