Новошахтинск, Ростовская область, 15 июля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства четырёх человек в Новошахтинске. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 15 июля.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Тела четырёх человек с огнестрельными ранениями были обнаружены в квартире одного из домовладений. Среди жертв — малолетний ребёнок. Ещё один ребенок с огнестрельным ранением госпитализирован.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство). Проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, мотива произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUMсообщало, что, по предварительной версии, в людей стреляли из охотничьего ружья. Предположительно, убийцей мог быть знакомый семьи. От огнестрельных ранений погибли трое взрослых и трёхлетний мальчик. За жизнь выжившей девочки борются медики.