Новошахтинск, Ростовская область, 15 июля, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Ростовская полиция установила личность предполагаемого убийцы семьи и разослала ориентировку. В Новошахтинске объявлен план «Перехват».

Jo Naylor Убийство

Как предполагают сотрудники правоохранительных органов, к преступлению причастен 36-летний мужчина. Он был знаком с семьёй. Его поиски продолжаются. Не исключена версия, что мотивом убийства стала ревность.

ИА REGNUM напоминает, что о трагедии в Новошахтинске стало известно сегодня, 15 июля. По предварительной версии, в людей стреляли из охотничьего ружья. От огнестрельных ранений погибли трое взрослых и трёхлетний мальчик. Состояние выжившей девочки врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Читайте также: В Ростовской области неизвестные расстреляли семью из пяти человек

Семья была неблагополучной и проживала в одной из квартир заброшенного дома на улице Рабоче-Крестьянской.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.