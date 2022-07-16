Новошахтинск, Ростовская область, 16 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Ростовской области предполагаемого убийцу семьи задержали. Как пишет ряд телеграм-каналов, 36-летнего мужчину нашли в лесополосе.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

«В ближайшее время он будет допрошен следователями об обстоятельствах совершённого преступления», — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Расследование уголовного дела об убийстве четырёх человек и покушении на убийство ребёнка продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что трагедия на улице Рабоче-Крестьянской случилась 15 июля. Предположительно, в людей стреляли из охотничьего ружья. Злоумышленник расправился с двумя женщинами, мужчиной и трёхлетним мальчиком. Маленькой девочке удалось выжить, однако ребёнок находится в тяжёлом состоянии.