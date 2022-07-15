Новошахтинск, Ростовская область, 15 июля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Кадры с места убийства семьи в Новошахтинске опубликовало следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области сегодня, 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3648091" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На видео зафиксирована работа полиции, следователей и криминалистов в доме, где произошло убийство семьи. На месте случившегося были обнаружены тела двух женщина, мужчины и трёхлетнего мальчика. За жизнь маленькой девочки борются врачи.

ИА REGNUM сообщало, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Личность предполагаемого убийцы установлена. Его ищут сотрудники правоохранительных органов.