Взрыв на шахте «Листвяжная» 25.11.2021
Ростехнадзор назвал причины взрыва на кузбасской шахте «Листвяжная»
Завершено техническое расследование причин аварии на кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. По данным Ростехнадзора, основными техническими причинами ЧП стали загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха; аппаратное...
14 сентября 2022
Каждый миллион тонн угля «стоит» жизни — глава кузбасского Анжеро-Судженска
В Кемеровской области жизнь практически каждой семьи связана с добычей угля. Об этом заявил глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко., — написал Рыбалко в своём телеграм-канале. — Уже на протяжении многих лет, в преддверии главного кузбасского праздника — Дня шахтёра — мы...
26 августа 2022
Ростехнадзор приостановил работу в трёх кузбасских шахтах
В Кемеровской области в отношении трёх шахт составлены протоколы о временной приостановке работы. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. «Сибирским управлением Ростехнадзора в период с 18 по 24 августа 2022 были составлены три протокола о временном запрете...
25 августа 2022
В Кузбассе открыли мемориальный комплекс погибшим на шахте «Листвяжная»
В посёлке Грамотеино Кемеровской области 24 августа открыли мемориальный комплекс «Покорителям земных недр и спасателям», посвящённый памяти погибших на шахте «Листвяжная» шахтёров и горноспасателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. «Мы постарались сделать так, чтобы это был...
24 августа 2022
Названа дата открытия памятника погибшим на кузбасской шахте «Листвяжная»
Власти Кемеровской области назвали дату открытия памятника погибшим на шахте «Листвяжная» горнякам и горноспасателям. Его устанавливают в посёлке Грамотеино Беловского округа. В администрации правительства Кузбасса сайту NGS42. RU уточнили, что открытие памятника запланировано на 24 августа. Как...
12 августа 2022
Владельца шахты «Листвяжная» отпустили под подписку о невыезде
В Кемеровской области изменили меру пресечения президенту холдинга «СДС», в который входит шахта «Листвяжная», Михаилу Федяеву. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на свои источники информации. Напомним, что Федяев был задержан после аварии на беловской шахте «Листвяжная». Во время обрушения...
16 июля 2022
Суд оставил без изменения срок ареста владельца шахты «Листвяжная»
Суд рассмотрел апелляционную жалобу в защиту интересов главы совета директора компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева по уголовному делу, возбужденному по факту аварии на шахте «Листвяжная». Об этом ИА REGNUM сообщили в Кемеровском областном суде. — уточнили в суде. — Решался вопрос о законности и...
2 июля 2022
Названа причина взрыва на кузбасской шахте «Листвяжная»
Кузбасская шахта «Листвяжная» работала с нарушениями, которые привели к взрывам в ноябре 2021 года. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Напомним, что 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл взрыв. Погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро...
15 июня 2022
Краснов: нормативные требования на шахтах нарушаются систематически
В России остро стоит проблема соблюдения правил безопасности на производствах. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. «Прошлогодняя трагедия на шахте «Листвяжная» вновь обострила проблему соблюдения правил безопасности и охраны труда на...
26 апреля 2022
В Кузбассе установят памятник погибшим на «Листвяжной»
В кузбасском посёлке Грамотеино ко Дню шахтёра построят памятник погибшим на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live». «Этот проект мы разрабатывали совместно с родственниками погибших, и их мнение должно обязательно учитываться при строительстве памятника», —...
22 апреля 2022
Жёнам погибших на «Листвяжной» горноспасателей вручили ордена Мужества
В Кемеровской области сегодня, 19 апреля, жёнам горноспасателей, погибших на шахте «Листвяжная», вручили «Ордена мужества». Награждён и помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России, который сумел выбраться на поверхность, Александр Заковряшин, сообщили в...
19 апреля 2022
В больнице остаётся один горняк кузбасской шахты «Листвяжная»
В Кемеровской области 11 сотрудников шахты «Листвяжная», пострадавших во время ЧП накануне, после комплексного медицинского обследования отправлены домой. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф. «На данный момент под наблюдением специалистов остается один пациент в состоянии лёгкой...
23 марта 2022
Все работы на кузбасской шахте «Листвяжная» приостановлены — власти
ЧП на кемеровской шахте «Листвяжная» можно назвать инцидентом. Об этом сообщил министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев. «В 9:35 (время местное) при переводе с рабочего на резервный вентилятор, это был плановый перевод, произошла задержка включения резервного вентилятора на 8 минут...
22 марта 2022
Пострадавшие в кузбасской шахте находятся в удовлетворительном состоянии
Число пострадавших во время ЧП на кемеровской шахте «Листвяжная» по данным на 14:45 (время местное) не изменилось. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф. Напомним, ранее стало известно о том, что из шахты госпитализированы 12 горняков. Читайте также: Названо число пострадавших во...
22 марта 2022
Названо число пострадавших во время аварии на кузбасской шахте горняков
Из кемеровской шахты «Листвяжная» госпитализировали 12 горняков. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф. «По состоянию на 12:20 (время местное) сегодня, 22 марта, 12 пострадавших госпитализированы в Центр охраны здоровья шахтёров (г. Ленинск-Кузнецкий), — уточнили в Центре. — Они...
22 марта 2022
После ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» начата прокурорская проверка
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности на шахте «Листвяжной». Работники предприятия выведены на поверхность. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве. «С целью установления обстоятельства произошедшего на место выехал...
22 марта 2022
На кузбасскую шахту «Листвяжная» выехал сотрудник прокуратуры
В Белово, где ранее начали эвакуировать горняков шахты «Листвяжная», выехал сотрудник прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Об этом сайту NGS42.RU сообщили в областном ведомстве. «При получении достаточной информации будет решаться вопрос о проверке», — уточнили в...
22 марта 2022
На кузбасской шахте «Листвяжная» ликвидируют очередную аварию
В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» введён в действие план ликвидации аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве угольной промышленности Кемеровской области. «В 10:00 (время местное) при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на...
22 марта 2022
Из кузбасской шахты «Листвяжная» вновь эвакуируют горняков
В Кемеровской области горноспасатели выехали на шахту «Листвяжная» в Белово. Причина — сигнал о превышении концентрации газа, сообщил сайт NGS42.RU со ссылкой на свой источник информации. Собеседник издания уточнил, что на шахте идёт эвакуация, но ситуация не критичная. В региональном отделении...
22 марта 2022
В кузбасских шахтах будут применять мировые технологии дегазации — Цивилёв
Повышение эффективности дегазации пластов позволит обеспечить максимально безопасную работу шахтёров. Такое мнение высказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во время совещания по эффективному и безопасному развитию угледобывающей отрасли региона. «Метан в большинстве своём должен быть...
23 февраля 2022