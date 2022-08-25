Кемерово, 25 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области в отношении трёх шахт составлены протоколы о временной приостановке работы. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Цитата из к/ф «Донецкие шахтёры». Реж. Леонид Луков В шахте

«Сибирским управлением Ростехнадзора в период с 18 по 24 августа 2022 были составлены три протокола о временном запрете деятельности», — написал Виль в своём телеграм-канале.

Так, приостановлены работы на выемку угля из лавы в шахте им. С. М. Кирова — за превышение допустимой концентрации метана, нарушения крепления горной выработки, эксплуатацию технического устройства с нарушениями. Работы приостановлены на шахте «Южная» — за нарушения при эксплуатации проходческого комбайна с неисправной системой взрывозащитного орошения, приведшие к травмированию работника. Под запрет попала и эксплуатация ленточного конвейера в шахте «Грамотеинская» — за эксплуатацию технического устройства с нарушениями требований промышленной безопасности, нарушение взрывобезопасности электрооборудования.

Напомним, что в ноябре 2021 года в кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария. Погибли 46 горняков и пять спасателей.