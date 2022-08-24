Белово, Кемеровская область, 24 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В посёлке Грамотеино Кемеровской области 24 августа открыли мемориальный комплекс «Покорителям земных недр и спасателям», посвящённый памяти погибших на шахте «Листвяжная» шахтёров и горноспасателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Правительство Кузбасса Мемориал погибшим на шахте «Листвяжная»

«Мы постарались сделать так, чтобы это был не просто мемориал, — отметил на открытии мемориала губернатор региона Сергей Цивилёв. — Здесь обустроили парк, детскую площадку, чтобы люди сюда шли постоянно. Чтобы им хотелось бывать здесь, чтобы они могли прийти и вспомнить тех, кто погиб при исполнении своего профессионального долга».

Напомним, что решение об установке мемориала принято на встрече Цивилёва с родными и близкими погибших на шахте «Листвяжная». Он представляет собой скульптуры шахтёра и горноспасателя рядом с черной гранитной плитой, на которой выгравированы имена 51 погибшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 25 ноября 2021 года на кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария. Погибли 46 горняков и пять горноспасателей.