Белово, Кемеровская область, 22 марта, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области горноспасатели выехали на шахту «Листвяжная» в Белово. Причина — сигнал о превышении концентрации газа, сообщил сайт NGS42.RU со ссылкой на свой источник информации.

Smdnr.ru В шахте

Собеседник издания уточнил, что на шахте идёт эвакуация, но ситуация не критичная. В региональном отделении Ростехнадзора подтвердили выезд горноспасателей на предприятие.

Напомним, что в ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв метана, погиб 51 человек.