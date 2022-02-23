Кемерово, 23 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Повышение эффективности дегазации пластов позволит обеспечить максимально безопасную работу шахтёров. Такое мнение высказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во время совещания по эффективному и безопасному развитию угледобывающей отрасли региона.

Smdnr.ru В шахте

«Метан в большинстве своём должен быть извлечён заблаговременно, до начала отработки пластов. Необходимо использовать лучшие мировые технологии, снижать газоносность до уровня не выше 6−9 кубометров на тонну, что позволит кардинально уменьшить вероятность загораний и взрывов метана. Такие технологии в Кузбассе применяются и будут внедряться дальше», — отметил Цивилёв.

Отметим, что совещание прошло в формате видеосвязи. В нём участвовали президент Академии горных наук, академик РАН Юрий Малышев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, а также представители профильных научных институтов и руководители промышленных предприятий.

Напомним, что в ноябре 2021 года на кузбасской шахте произошёл взрыв. Погиб 51 человек — 46 шахтёров и пять горноспасателей.