Кемерово, 22 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» введён в действие план ликвидации аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве угольной промышленности Кемеровской области.

Молодежный совет ООО «Шахта Листвяжная». Вконтакте

«В 10:00 (время местное) при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на восемь минут, по регламенту такая задержка может составлять до десяти минут, — уточнили в министерстве.

По официальным данным, в шахте в это время находились 142 человека. Было принято решение о выводе их из шахты.

Власти уверяют, что угрозы для жизни горняков нет.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что из кузбасской шахты «Листвяжная» вновь эвакуируют горняков.