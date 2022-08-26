Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 26 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области жизнь практически каждой семьи связана с добычей угля. Об этом заявил глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко.

Ako.ru В шахте

«Каждый миллион тонн угля «стоит» одной горняцкой жизни. Такова, к сожалению, печальная статистика, — написал Рыбалко в своём телеграм-канале. — Уже на протяжении многих лет, в преддверии главного кузбасского праздника — Дня шахтёра — мы встречаемся с женщинами, у которых непростая судьба. Им довелось пережить страшную трагедию — гибель близкого человека: сына, мужа».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кузбасс начал праздновать День шахтёра. Так, в Кемерове 26 августа в 22:00 запустят салют, который продлится десять минут и будет состоять из 1984 залпов.

Напомним, что в ноябре 2021 года в шахте «Листвяжная» произошла авария, погибли 46 горняков и пять спасателей.