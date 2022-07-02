Кемерово, 2 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Суд рассмотрел апелляционную жалобу в защиту интересов главы совета директора компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева по уголовному делу, возбужденному по факту аварии на шахте «Листвяжная». Об этом ИА REGNUM сообщили в Кемеровском областном суде.

Ako.ru Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная»

«Рассмотрена апелляционная жалоба адвоката на постановление Заводского районного суда Кемерова, которым продлён срок содержания под стражей обвиняемого на три месяца — до 14 сентября 2022 года, — уточнили в суде. — Решался вопрос о законности и обоснованности постановления».

В итоге суд апелляционной инстанции обжалуемое постановление оставил без изменения, жалобу адвоката — без удовлетворения.

Напомним, трагедия на шахте «Листвяжная» унесла жизни 51 человека.