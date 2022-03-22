Кемерово, 22 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности на шахте «Листвяжной». Работники предприятия выведены на поверхность. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

OpenClipart-Vectors Шахта

«С целью установления обстоятельства произошедшего на место выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, что сегодня, 22 марта, на кузбасской шахте «Листвяжной» из-за сигнала о превышении газа началась эвакуация горняков.

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В шахте находилось 142 человека.