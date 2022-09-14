Кемерово, 14 сентября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Завершено техническое расследование причин аварии на кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

По данным Ростехнадзора, основными техническими причинами ЧП стали загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха; аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

При этом основные организационные причины — системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности; нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках.

Отмечается, что материалы расследования переданы в СКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на кузбасской шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года произошёл взрыв. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.