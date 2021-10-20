Стрельба в пермской школе 18.10.2021
Подростка, устроившего стрельбу в пермской школе, госпитализировали
В Пермском крае госпитализировали 12-летнего мальчика, который ранее открыл стрельбу в школе. Об этом сообщает краевое управление СКР. Он находится в специализированном медицинском учреждении. Там его обследуют и окажут ему необходимую психиатрическую помощь. Как сообщало ИА REGNUM, утром 18...
20 октября 2021
Стрелявший в пермской школе ребёнок утверждает, что не хотел никого убивать
Устроивший стрельбу в пермской школе 12-летний мальчик не собирался никого убивать. Об этом он заявил следователям, сообщает краевое управление СКР. Он дал сотрудникам ведомства подробные показания. Сейчас его доставили в психбольницу, где обследуют и, при необходимости, окажут квалифицированную...
19 октября 2021
В Кремле не обсуждают возможную охрану школ Росгвардией
Вопрос об охране школ сотрудниками Росгвардии в Кремле не обсуждают, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 октября журналистам. Пескова спросили о том, рассматривают ли в президентской администрации инициативу по обязательной охране школ росгвардейцами. Такое предложение...
19 октября 2021
«Все должны вынести из этого урок» — сети о стрельбе в пермской школе
Решение 12-летнего ученика одной из пермских школ устроить стрельбу в учебном заведении вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».» А почему бы не проводить работы со школьниками, которые эти буллинги устраивают?! Ведь...
19 октября 2021
СКР возбудил два дела после стрельбы в пермской школе
В Пермском крае после стрельбы в Сарсинской школе возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщает краевое управление СКР. Одно из них завели по факту халатности. Второе — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 октября 12-летний мальчик принёс в...
18 октября 2021
Директор пермской школы рассказала, что помогло избежать трагедии
Школа посёлка Сарс Пермского края небольшая, как и сам населённый пункт, педагоги знают всех детей. Об этом сообщила журналистам директор образовательного учреждения Галина Зайцева. «И думаю, что благодаря этому и благодаря работе коллектива получилось найти подход к ребёнку, поговорить с ним и...
18 октября 2021
Обезвредивших подростка во время стрельбы в пермской школе наградят
В Пермском крае наградят тех граждан, которые проявили мужество вовремя стрельбы в школе посёлка Сарс. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин. Он отметил, что сейчас там работают правоохранительные органы. Проводится проверка. И после выяснения всех обстоятельств происшествия власти примут...
18 октября 2021
«Время вахтёрш пора заканчивать»: о стрельбе в школе под Пермью
В связи с тем, что СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в пермской школе, полковник полиции в отставке Алексей Трифонов в своём телеграм-канале отметил необходимость переформатировать отношение к обеспечению безопасности детей в учебных заведениях: «Понятно, что уголовное дело в отношении...
18 октября 2021
Смог пронести в школу целый автомат: о стрельбе в школе под Пермью
Известие об открывшем в школе стрельбу ученике в посёлке Сарс Пермского края прокомментировал в своем телеграм-канале полковник полиции в отставке Алексей Трифонов: «По-моему, давно уже настало время профессиональной и, скорее, даже вооружённой охраны наших школ, с нормальной пропускной системой...
18 октября 2021
В результате стрельбы в пермской школе никто не пострадал
В результате стрельбы в школе под Пермью никто не получил ранений. Об этом пишут СМИ. Всего 12-летний мальчик произвёл два выстрела. Один был в дверь, а второй — в потолок, сообщает телеграм-канал 112. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 18 октября. Обстоятельства произошедшего...
18 октября 2021
Полиция подтвердила факт стрельбы в школе под Пермью
В одной из школ Пермского края подросток действительно открыл стрельбу. Информацию об этом журналистам подтвердили представители МВД. Стрелявшим оказался ученик шестого класса. Сейчас выясняются мотивы поступка и то, где он раздобыл оружие. Как сообщало ИА REGNUM, мальчик рассказал, что взял ружьё...
18 октября 2021
Подросток открыл стрельбу в школе Перми
В Перми ученик шестого класса открыл стрельбу в школе. Об этом пишут СМИ. По данным телеграм-канала 112, он взял ружьё «Сайга», принадлежащее его отцу. Мальчик рассказал полицейским, что был зол на учителей и одноклассников, а ночью ему якобы приснился Бог. Официальных комментариев пока нет
18 октября 2021