Пермь, 20 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Пермском крае госпитализировали 12-летнего мальчика, который ранее открыл стрельбу в школе. Об этом сообщает краевое управление СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Он находится в специализированном медицинском учреждении. Там его обследуют и окажут ему необходимую психиатрическую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 октября он пронёс в школу ружьё и дважды выстрелил. Пули попали в дверь и потолок. В беседе со следователями подросток рассказал, что не собирался никого убивать.