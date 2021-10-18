Москва, 18 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Известие об открывшем в школе стрельбу ученике в посёлке Сарс Пермского края прокомментировал в своем телеграм-канале полковник полиции в отставке Алексей Трифонов:

Mil.gov.ua Оружие

«По-моему, давно уже настало время профессиональной и, скорее, даже вооружённой охраны наших школ, с нормальной пропускной системой, вместо стареньких вахтёрш на входе, на содержание которых родители скидываются каждый год по 500−1000 рублей. Сегодня 12-летний школотрон под Пермью решил разрулить свои школьные проблемы с помощью оружия.

Принёс в школу «Сайгу» и сделал несколько выстрелов в коридоре, чудом никого не задев. Где и как хранилось принесённое им оружие, сейчас разберутся специально обученные люди, а вот как такой шкет смог пронести в школу по факту целый автомат, вот это уже вопрос к организации пропускного режима.

Я лично готов платить за безопасность моих детей в учебном заведении. Думаю, что многие родители будут в этом солидарны. Быть может, пора уже поменять бабушек на профессиональную охрану, которая сможет и среагировать, и дать отпор? Ведь нахождение человека с соответствующей физподготовкой на входе уже будет останавливающим фактором для таких вот подростков».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент со стрельбой произошёл утром 18 октября. Ученик шестого класса произвёл два выстрела из карабина своего отца. Его обезвредила директор образовательного учреждения.

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