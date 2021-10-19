Москва, 19 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Вопрос об охране школ сотрудниками Росгвардии в Кремле не обсуждают, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 октября журналистам.

36.rosguard.gov.ru Росгвардия

Пескова спросили о том, рассматривают ли в президентской администрации инициативу по обязательной охране школ росгвардейцами. Такое предложение появилось после очередного инцидента со стрельбой в учебном заведении.

«Нет, в Кремле это не обсуждается», — сказал Песков и пояснил, что этим вопросом занимаются соответствующие силовые ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в школе в посёлке Сарс Пермского края произошла стрельба. Оружие в школу принёс 12-летний мальчик, он сделал два выстрела, пострадавших не было. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее студент Пермского государственного национального исследовательского университета устроил в своём вузе стрельбу. В результате погибли шесть человек, десятки получили ранения. Стрелявшего обезвредили и поместили под арест.

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