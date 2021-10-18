Рабочий посёлок Октябрьский, Пермский край, 18 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Пермском крае после стрельбы в Сарсинской школе возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщает краевое управление СКР.

ru.torange.biz Уголовное дело

Одно из них завели по факту халатности. Второе — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 октября 12-летний мальчик принёс в школу огнестрельное оружие и сделал два выстрела — в потолок и дверь. Осколками от стекла двери был травмирован 11-летний школьник.