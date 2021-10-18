Пермь, 18 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Школа посёлка Сарс Пермского края небольшая, как и сам населённый пункт, педагоги знают всех детей. Об этом сообщила журналистам директор образовательного учреждения Галина Зайцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«И думаю, что благодаря этому и благодаря работе коллектива получилось найти подход к ребёнку, поговорить с ним и договориться о том, чтобы он отдал оружие», — сказала Зайцева.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 октября 12-летний устроил в здании стрельбу из ружья своего отца. Он произвёл два выстрела — в потолок и дверь. А затем педагоги смогли убедить его сдать оружие и боеприпас. 18 октября занятия в школе отменены.