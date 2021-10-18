Пермь, 18 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Пермском крае наградят тех граждан, которые проявили мужество вовремя стрельбы в школе посёлка Сарс. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Permkrai.ru Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Он отметил, что сейчас там работают правоохранительные органы. Проводится проверка. И после выяснения всех обстоятельств происшествия власти примут решение о награждении тех, кто мужественно себя проявил в этой экстренной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельбу устроил 12-летний школьник. Он произвёл два выстрела, но затем директор школы убедила его сдать оружие.