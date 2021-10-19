Решение 12-летнего ученика одной из пермских школ устроить стрельбу в учебном заведении вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

»А почему бы не проводить работы со школьниками, которые эти буллинги устраивают?! Ведь зачастую именно они толкают подростков с неустойчивой психикой на такие шаги. Но, как всегда, за всё получит этот пацан, которого и обижали», — считает Дмитрий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что ребёнок не мог с пустого места взяться за оружие, чтобы выместить свою злобу на сверстников и учителей. Это означает, что данному инциденту предшествовали долгие издевательства.

«Надо создать анонимный сайт, группу какую-нибудь создать, чтобы дети могли пожаловаться на издевательство сверстников, а специальные органы должны отреагировать на эти жалобы. Ведь все они держат в себе весь негатив и не хотят делиться с родителями тем, что над ними издеваются», — отмечает Артём Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что дети не виноваты в том, что их так воспитали, поэтому наказать следует учителей, которые допустили проявления жестокости со стороны своих учеников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

«Считаю, что в данной ситуации необходимо жёстко наказать учителей, завуча и директора за то, что долгое время никак не препятствовали издевательствам над ребёнком. Получается, что они полноценные соучастники. Тут любой взрослый человек адекватный не смог бы спокойно наблюдать, как страдает малой. Подошли бы, да спросили его о том, не нужна ли ему помощь, совет бы дали какой, раз родители не хотят знать, что там с их ребёнком происходит. Ещё из своей школы помню, как учителя молча наблюдали за буллингом среди детей, либо же делали жалкую попытку попросить хулиганов перестать измываться над одноклассником», — написал Олег Е.

Часть людей считает, что из всего преподавательского состава лишь директор школы поступила профессионально, сумела успокоить ребёнка и не допустила кровопролития.

«И только лишь директор смогла успокоить ребёнка, сразу видно у неё большой опыт работы с детьми», — указывает Ольга Р.

Ряд пользователей указывает на то, что сегодняшнее общество не сможет адекватно отреагировать на произошедшее и, скорее всего, данный ребёнок так и останется уверен в том, что поступил правильно, как и те, кто довёл его до подобного.

«Пока портфелем не заедешь в голову в свалке с одноклассниками, они не отстанут. Хотя тебя же виноватым и сделают: в инспекцию на учёт загремишь, мать прицепом отметелит, после общения с «сердобольными» учителями. Подобный буллинг учит подобных детей тому, что мир настолько жесток, что идея взяться за ружьё не так уж страшна, нежели перспектива терпеть все эти унижения дальше», — поделился своим мнением Валерий С.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

«Наказать надо и школу, и родителей, и тех, кто дразнил, и самого стрелка. Все участники должны вынести из случившегося урок, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись», — пишет Юрий Л.

Напомним, 18 октября 12-летний ребёнок взял ружьё отца, пришёл в одну из пермских школ, выстрелил в потолок и дверь. В результате инцидента никто не пострадал. Среди людей пострадавших нет. По предварительным данным, несовершеннолетний совершил данный поступок из-за негативных отношений с учителями и одноклассниками.