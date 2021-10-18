Москва, 18 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В связи с тем, что СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в пермской школе, полковник полиции в отставке Алексей Трифонов в своём телеграм-канале отметил необходимость переформатировать отношение к обеспечению безопасности детей в учебных заведениях:

vettie vette В школе

«Понятно, что уголовное дело в отношении подростка возбуждено не будет, так как он не достиг возраста уголовной ответственности (по этой статье с 14 лет). Но уже сейчас известно о возбуждении двух уголовных дел по статьям халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Этими уголовными делами СК даёт чёткий сигнал всем руководителям образовательных учреждений (школ, ссузов и вузов) о функционировании пропускного режима. Время вахтёрш пора заканчивать. Каждое проникновение в учреждение с оружием будет заканчиваться уголовным делом для его руководителя. Просто примите это и переформатируйте своё отношение к обеспечению безопасности детей».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент со стрельбой произошёл утром 18 октября в посёлке Сарс Пермского края. СКР возбудил уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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