Пермь, 19 октября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Устроивший стрельбу в пермской школе 12-летний мальчик не собирался никого убивать. Об этом он заявил следователям, сообщает краевое управление СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Он дал сотрудникам ведомства подробные показания. Сейчас его доставили в психбольницу, где обследуют и, при необходимости, окажут квалифицированную психиатрическую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла утром 18 октября. Подросток пронёс в школу ружьё и сделал два выстрела.